Вкуснее с мельдонием: изящный способ подставить наивного Крушельницкого

Официально подтверждено, что и в пробе B российского керлингиста Александра Крушельницкого, ставшего бронзовым призером Олимпиады-2018 в паре с Анастасией Брызгаловой, обнаружен мельдоний. Свое мнение о том, каким образом запрещенный препарат мог попасть в организм спортсмена, высказал изобретатель мельдония Ивар Калвиньш.

У специалиста на этот счет несколько версий. Прежде всего он уверен, что Крушельницкий не мог сам случайно принять препарат, в котором содержался мельдоний. Поэтому ученый не исключает, что керлингисту могли подсыпать милдронат.

По его словам, это можно сделать самыми разными способами. "Достаточно мизерной доли милдроната, чтобы потом обнаружить его в крови или в моче… Подсыпать несколько кристалликов в пищу, чтобы испортить допинг-пробу – не проблема. К тому же не обязательно подсыпать, достаточно было взять на палец кристаллик и провести пальцем по стакану, из которого Крушельницкий потом мог бы выпить воды. И все. Положительная допинг-проба обеспечена", – цитирует специалиста "Московский Комсомолец".

При этом, по словам Калвиньша, спортсмен бы не узнал, что его подставили. "Обнаружить милдронат на вкус в напитке или в пище невозможно. Он не горький, разве чуточку сладковатый, не имеет специфического вкуса, без запаха, по вкусу отдаленно напоминает слабый раствор глюкозы", – объяснил изобретатель.

Согласно проведенному эксперименту с запрещенным на Олимпиаде препаратом, удалось выяснить, что можно подсыпать мельдоний человеку в напиток и это не станет для него принципиально заметным.

По словам медиков, если необходимо смешать препарат с едой, то для этого лучше подойдет капсула. "Раскройте ее, высыпьте содержимое в продукт. Раствор же рекомендуется вводить внутривенно, наливать его в чай-кофе опасно, я бы не рекомендовала", – поделилась пожелавшая остаться анонимной фармацевт.

Как оказалось, капсула мельдония в обычной воде до конца не растворяется – на поверхности остаются хлопья, и распознать подвох очень легко. Таким образом, можно предположить, что препарат Александру Крушельницкому могли подсыпать в цветной непрозрачный напиток. Например, кофе с молоком.

Сравнив напитки, в который был добавлен запрещенный препарат и чистый, рядовой гражданин выносит вердикт. "Вот в этой чашке вкус более насыщенный, мне больше понравился", – показывает на ту, что с мельдонием. "Но в целом разницы практически никакой не заметил", – заявил дегустатор.