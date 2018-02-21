"Русские не могут слезть с иглы": Вассерман объяснил скандал с Крушельницким

Публицист Анатолий Вассерман высказал свое мнение по поводу допинг-скандала с российским керлингистом Александром Крушельницким. По его мнению, запрещенное вещество атлету подмешали намеренно, однако это атака не на него, а на весь спорт в России.

"Ясно, что при нынешней антидопинговой истерике никто в здравом уме и твердой памяти, поехав на Олимпиаду, не будет там ничего принимать. Значит, вывод один: Крушельницкому допинг кто-то подмешал в еду или питье", – цитирует НСН Анатолия Вассермана.

"Очевидно, не ради самого Крушельницкого, а ради того, чтобы спровоцировать новую волну антидопинговой истерии. Вот, мол, сколько русских не гоняли, а они все равно с иглы слезть не могут", – добавил публицист. Его версия рассматривается многими экспертами в качестве основной.

Допинг-скандал уже дал высокопоставленным спортивным функционерам повод для откровенно русофобских высказываний. В западной прессе открыто обсуждается вопрос о том, что спортсмены из России не могут "перестать принимать допинг" даже в условиях тотального контроля и всемирного внимания.

Кроме того, Международный олимпийский комитет может принять решение о запрете использования российской символики на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане. Ранее в МОК решили разрешить россиянам пройти под своим флагом, если во время Игр не произойдет никаких скандалов с их участием.

Это стало бы символом начала возвращения России в структуру олимпийского движения. Отмена может грозить не только этому символическому жесту, но и самому процессу реинтеграции страны и возвращению доверия к ней и ее спортсменам.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий со своими бронзовыми наградами �� pic.twitter.com/nVIv8peTW3 — Матч ТВ (@MatchTV) 15 февраля 2018 г.

Российская сторона настаивает, что мельдоний был подмешан Крушельницкому во время сборов. "Необходимо отметить странность некоторых обстоятельств выявления мельдония. Давность его принятия составляет около десяти дней до взятия проб, что, естественно, не могло дать какого-либо эффекта для спортсмена, предоставляющего преимущества перед другими атлетами. Да и сам мельдоний для керлинга является бесполезным продуктом", – цитирует РБК юриста компании "Рустам Курмаев и партнеры".

Защищать интересы российского атлета в Спортивном арбитражном суде (CAS) будут адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd. Ожидается, что решение будет приниматься после окончания Игр.

Напомним, что Александр Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде. Именно они вытеснили с пьедестала Магнуса Нердеготтена и его партнершу Кристин Скаслиен.

Не исключено, что российские атлеты будут лишены медали Игр из-за положительной пробы Крушельницкого. Специалисты пытаются выяснить, действительно ли спортсмен употреблял допинг: не исключено, что его подставили.