Почему России стыдно за биатлон: Акимова дала скандальное объяснение

Под Москвой разбился Ан-148 Олимпиада-2018 Расписание Олимпиады Медальный зачет Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Суббота 17 февраля
Лента новостей
18:29
Донцовой отрезали грудь из-за рака
18:10
Командир группы Вагнера озвучил потери российских добровольцев в Сирии
17:58
Под Москвой в ДТП с грузовиком погиб человек
17:24
Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу
17:01
Крутой о раке Хворостовского: Я понимал, что он болен и обречен
15:44
Российская красавица-чемпионка умерла в 22 года
15:06
Ольга Орлова высказалась о романе с Манучаровым
14:45
Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом
14:30
Патологию назвали причиной смерти трехлетней девочки в саду
13:52
Бузова уже рыдает: Соловьев угрожает ведущей "Дома-2"
13:30
Какие станции появятся в Московском метро в 2018 году
13:22
На Москву надвигается страшный мороз
13:07
Ваенга показала последствия своей болезни
12:22
Трехлетняя девочка перед смертью умоляла не вести ее в сад
12:11
Бесхребетный участник "Дома-2" позволил унизить его беременную жену
11:23
Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян
11:16
В отеле в центре Москвы загорелся лифт
10:47
В Москве таксист ограбил пассажира на 130 миллионов
10:30
Состояние борющейся с раком российской певицы резко ухудшилось
10:03
Страшные тайны: Михаил Горбачев
10:02
Старушка выжила после наезда многотонной фуры
00:02
Бессовестный Панин довел до бешенства зрителей "Дома-2"
22:18
В Подмосковье случился сбой в движении поездов
21:57
В Крыму семь человек погибли в страшной аварии
21:50
Охотник облил кислотой отказавшую ему возлюбленную
21:31
В США 13 россиян обвинили во вмешательстве в выборы
20:52
Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов
20:26
В Москве при пожаре пострадал человек
20:17
Гибель девочки вскрыла жуткие нарушения в "Белоснежке"
20:12
Ловелас Трамп спутался с новой моделью Playboy
20:10
Волочкову прорвало после скандала с дочкой и любовником
19:18
Военные врачи спасают Никаса Сафронова
19:14
Запад поставил оплеванного Порошенко на место
19:11
Безумные регионы: ростовские обезьяны угнали автобус с носухами
19:10
"Останкино" лишили лицензии
18:40
Эскортница Рыбка обставила охрану Дерипаски
18:22
В Подмосковье нашли изрезанный труп школьницы
18:18
Почему люди обращаются за помощью к "Единой России"
18:15
Главные книги о здоровье
17:46
МОК неожиданно заступился за затравленных россиян
17:29
Кличко оценили дороже Билана
17:29
Дочь Глаголевой: Нет, время не лечит
17:22
В соцсети "ВКонтакте" назвали причину массового сбоя
17:22
Через Москву-реку построят 18 новых мостов
17:11
Пилотов-недоучек гонят из авиации после крушения Ан-148
16:48
Совет на выходные
16:48
Северо-Восточную хорду сдадут в этом году
16:45
Володин предостерег от создания фильтров на пути законопроектов
16:33
Отец рассказал о странных синяках на теле замерзшей в Москве девочки
16:20
На Семенову набросились из-за обмана Кудрявцевой
16:14
В России появятся кассационные и апелляционные суды
16:00
Российская чемпионка утерла нос американским олимпийцам
15:59
Александр Добронравов даст юбилейный концерт в Москве
15:56
В социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой
15:41
Склочник Солнцев чудовищно обрюзг и постарел
15:37
У похудевшей Марины Александровой заподозрили серьезную болезнь
15:36
В московском торговом центре "Авиапарк" ищут бомбу
14:53
Мужчина узнал о беременности жены от пилота (видео)
14:47
Мельникова вышла в свет после родов
14:40
Триумфатора Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы
14:34
В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем детского сада девочка
14:32
Драчунья из "Дома-2" беременна от любовника
14:09
На чем зарабатывают знаменитости
13:56
В Индии погиб турист из России
13:54
Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном
13:44
"Красная машина" разорвала словенцев в клочья
13:29
Энистон разводится ради воссоединения с Питтом
13:25
Как секс-скандал помог невероятному триумфу эскортницы Рыбки
13:24
В Петербурге приезжий воткнул девушке нож в горло
13:20
Эксперты поставили диагноз современным модникам
13:09
В самолете из Турции девушка 20 минут сушила трусы на глазах пассажиров (видео)
12:56
Бузова после любви в душе заявилась в храм
12:40
Новый столичный ресторан построили вокруг огня
12:38
Россиянам отказались поднимать пенсии
12:04
В Турции разбился самолет
12:01
Под Ростовом пьяная мать пришла к врачу с мертвым ребенком
11:52
Главные события Москвы с 16 по 22 февраля
11:51
Папарацци сняли Борисова в объятиях нежного молодого человека
11:47
Москвичей призвали готовиться к арктическому вторжению
11:34
Госдума досрочно увеличивает МРОТ
11:32
В столице электричка насмерть сбила двух безбилетников
11:26
В Москве загорелись бытовки с газовыми баллонами
11:14
В Дагестане стая собак загрызла четырехлетнего ребенка
10:56
Дебютант Спицов принес России бронзу
10:55
Двухлетний ребенок упал на рельсы в метро (видео)
10:43
Чем удивит Москва в 2018 году
10:40
Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
10:33
Почему Басков упорно скрывает молодого "любовника"
10:15
Отцовство признали смертельно опасным
10:15
В московском метро произошел глобальный коллапс
10:03
В Омске ученик пострадал из-за стрельбы в школе
09:59
Братва, не стреляйте друг в друга!
09:52
В Москве пьяный водитель протаранил машину с журналистами
09:51
45-летняя Лобачева сожительствует с юным фигуристом
09:42
Фигурист Коляда опять упал и промолчал
09:39
Вооруженные украинские фанаты напали на россиян в Афинах (видео)
09:20
Проклову и Титову просят "заткнуться" после скандала с Цымбалюк-Романовской
09:09
Онкобольной Гайдулян второй раз победил рак
09:08
Крупный пожар под Москвой попал на видео
09:01
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похорошевшая Цымбалюк-Романовская показала роскошную фигуру
Проклову и Титову просят "заткнуться" после скандала с Цымбалюк-Романовской
Почему Дмитрий Борисов скрывает личную жизнь
Почему Басков упорно скрывает молодого "любовника"
В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем детского сада девочка
Волочкову прорвало после скандала с дочкой и любовником
Спорт

Почему России стыдно за биатлон: Акимова дала скандальное объяснение

Татьяна Акимова. Фото: GLOBAL LOOK press/Lubos Pavlicek
После провала в масс-старте на Олимпиаде лидер женской сборной России Татьяна Акимова сделала неожиданное заявление. Биатлонистка  назвала виновных в сложившейся ситуации.

Продолжение: Россия проучила американцев под строгим надзором Путина
прочитано 3559 раз

По словам Акимовой, во всем виноват тренерский штаб. "В прошлом году, когда мы проходили межсезонье, вкатку, мне постоянно все объяснили. Ситуация анализировалась и постоянно был какой-то прогноз моего состояния на будущее", – пояснила в интервью газете "Спорт-Экспресс" спортсменка.

ПО ТЕМЕ

Сестра Шипулина выиграла золото Олимпиады

Российских спортсменов распяли за провал в Пхенчхане

Вяльбе отказалась спасать российский биатлон

 Олимпиада-2018

Сюжеты Олимпиада-2018

В этом сезоне, отметила биатлонистка, ситуация изменилась: "Мы тоже много тренировались, но некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог".

Тренироваться, когда нет понимая сути работы, спортсменке было очень сложно. "По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет. Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было", – заявила Татьяна.

По ее словам, между спортсменами и терьерами просто не было диалога. "Тренеру нужно доверять, он должен быть как отец. Скрывать не буду: в этом году контакта у нас не было. Диалога в принципе не было. Так откуда взяться доверию? Большинство спортсменов хотят тренироваться с теми, с кем готовились в прошлом году. Очень обидно это все", – заключила Акимова.

 

Как писали Dni.Ru, золото в масс-старте завоевала выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина. Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева, третье – норвежка Тириль Экхофф. Единственная представительница России в гонке – Татьяна Акимова упала на старте и завершила гонку последней.

Автор: Алёна Нестерова17 февраля 2018, 17:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые россиянки на Олимпиаде

567

комментарии

Политика

Запад поставил оплеванного Порошенко на место
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Яценюк грозит России международным судом
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс

Шоу-бизнес

Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы
Ольгу Бузову изощренно унизили на телевидении
Донцовой отрезали грудь из-за рака
Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу

Проишествия

Российская красавица-чемпионка умерла в 22 года
Патологию назвали причиной смерти трехлетней девочки в саду
Охотник облил кислотой отказавшую ему возлюбленную
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением

Lifestyle

Главные книги о здоровье
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Шоу-бизнес

Бесхребетный участник "Дома-2" позволил унизить его беременную жену

Дмитренко спокойно наблюдал за ситуацией
Шоу-бизнес

Состояние борющейся с раком российской певицы резко ухудшилось

Ламе понадобилась экстренная медицинская помощь
Спорт

Удивленный Коляда ответил на жесткую критику Тарасовой

Российский фигурист невнятно выступил на Олимпиаде
Происшествия

Трехлетняя девочка перед смертью умоляла не вести ее в сад

Малышка просила родителей оставить ее дома

Гороскоп

Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов
Совет на выходные
Опозорившийся Коляда загнал себя в угол
Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде

Фоторепортажи

Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом
Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян
Мельникова вышла в свет после родов
Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

Спорт

Россия проучила американцев под строгим надзором Путина
Почему стыдно за биатлон: Акимова дала скандальное объяснение
Удивленный Коляда ответил на жесткую критику Тарасовой
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
Безумные регионы: ростовские обезьяны угнали автобус с носухами
Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru