Почему России стыдно за биатлон: Акимова дала скандальное объяснение

После провала в масс-старте на Олимпиаде лидер женской сборной России Татьяна Акимова сделала неожиданное заявление. Биатлонистка назвала виновных в сложившейся ситуации.



По словам Акимовой, во всем виноват тренерский штаб. "В прошлом году, когда мы проходили межсезонье, вкатку, мне постоянно все объяснили. Ситуация анализировалась и постоянно был какой-то прогноз моего состояния на будущее", – пояснила в интервью газете "Спорт-Экспресс" спортсменка.

В этом сезоне, отметила биатлонистка, ситуация изменилась: "Мы тоже много тренировались, но некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог".

Тренироваться, когда нет понимая сути работы, спортсменке было очень сложно. "По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет. Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было", – заявила Татьяна.

По ее словам, между спортсменами и терьерами просто не было диалога. "Тренеру нужно доверять, он должен быть как отец. Скрывать не буду: в этом году контакта у нас не было. Диалога в принципе не было. Так откуда взяться доверию? Большинство спортсменов хотят тренироваться с теми, с кем готовились в прошлом году. Очень обидно это все", – заключила Акимова.

Татьяна Акимова упала на самом старте гонки. Ох pic.twitter.com/ZbFBVYjDMh — Sports.ru (@sportsru) 17 февраля 2018 г.

Как писали Dni.Ru, золото в масс-старте завоевала выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина. Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева, третье – норвежка Тириль Экхофф. Единственная представительница России в гонке – Татьяна Акимова упала на старте и завершила гонку последней.