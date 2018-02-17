Почему России стыдно за биатлон: Акимова дала скандальное объяснение
По словам Акимовой, во всем виноват тренерский штаб. "В прошлом году, когда мы проходили межсезонье, вкатку, мне постоянно все объяснили. Ситуация анализировалась и постоянно был какой-то прогноз моего состояния на будущее", – пояснила в интервью газете "Спорт-Экспресс" спортсменка.
В этом сезоне, отметила биатлонистка, ситуация изменилась: "Мы тоже много тренировались, но некоторые занятия я просто не могла понять. Спрашивала у тренеров, однако никто доходчиво объяснить мне ничего не мог".
Тренироваться, когда нет понимая сути работы, спортсменке было очень сложно. "По ходу сезона я даже не могла понять, когда у меня набирается форма, а когда нет. Мое состояние было загадкой даже для меня самой. С тренером должен быть контакт! А у меня в течение всего сезона его не было", – заявила Татьяна.
По ее словам, между спортсменами и терьерами просто не было диалога. "Тренеру нужно доверять, он должен быть как отец. Скрывать не буду: в этом году контакта у нас не было. Диалога в принципе не было. Так откуда взяться доверию? Большинство спортсменов хотят тренироваться с теми, с кем готовились в прошлом году. Очень обидно это все", – заключила Акимова.
Татьяна Акимова упала на самом старте гонки. Ох pic.twitter.com/ZbFBVYjDMh— Sports.ru (@sportsru) 17 февраля 2018 г.
Как писали Dni.Ru, золото в масс-старте завоевала выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина. Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева, третье – норвежка Тириль Экхофф. Единственная представительница России в гонке – Татьяна Акимова упала на старте и завершила гонку последней.
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