Триумфатора Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы

Российский лыжник Денис Спицов рассказал, что после гонки свободным стилем на 15 километров на Олимпиаде-2018 его вызвали на допинг-проверку. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Прямо сейчас мне хочется закончить пресс-конференцию, пройти допинг-контроль и позвонить родным. Хочется узнать их мнение о моем выступлении", – цитирует Спицова "Газета.ru". Прокомментировал выступление на соревнованиях своего подопечного личный тренер лыжника Юрий Бородавко.

"Я очень рад за него. Конечно, четвертое место для него было большой радостью. Он вообще осознал свою деревянную медаль только после гонки, оставшись в номере наедине с собой. Четвертое место вселило в него определенные надежды, дало хороший толчок. И вот сегодня он завоевал бронзовую медаль в борьбе с очень сильными соперниками", – сказал наставник Спицова. При этом он отметил, что спортсмену не хватает поддержки тренера во время соревнований. По мнению специалиста, именно это помогло ему опередить Симена Хегстада Крюгера и Мартина Йонсруда Сундбю в прошлой гонке, где россиянин финишировал четвертым.

Ранее сообщалось, что российский лыжник стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане. Лучше молодого россиянина выступили норвежец Симен Хегстад Крюгер (серебро) и швейцарец Дарио Колонья, который стал олимпийским чемпионом.

После триумфа он дал оценку своему выступлению. "До последнего не верил, что я наконец-то добрался до медали. Перед стартом о призах не думал. Состояние было тяжелое, но уже по ходу разгонялся. Меня хорошо вели по гонке, было много информации – за это спасибо тренеру, ребятам и сервису. Посвящаю медаль погибшему отцу. Верю, что он мне действительно помогает. Бронза – это прекрасно для меня, но хочется еще бороться", – поделился Денис Спицов.