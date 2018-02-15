МОК растоптал российских чемпионов новым запретом

Российским спортсменам на Олимпиаде в Пхенчхане запретили показывать выигранные медали в Доме болельщиков. Демонстрация наград будет приравнена к альтернативной церемонии награждения, нарушителей ждет строгое наказание со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).



Чествовать атлетов из России в Доме болельщиков нельзя. Новое правило изобрел Международный олимпийский комитет. Запрещено даже показывать медали, сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

"Чествовать спортсменов здесь запрещено, но аплодировать спортсменам никто не запрещает. Демонстрировать медали тоже нельзя. Нельзя даже просто показать ее здесь", – рассказал Катушев журналистам. Он подчеркнул: даже если кто-то в шутку наденет на спортсмена медаль, МОК будет расценивать это как альтернативную церемонию награждения и строго накажет.

По словам директора фонда, российским Домом болельщиков заинтересовались в МОК после того, как он дал интервью западным СМИ. Пришли двое – англичанин и американец – осмотрелись, обсудили увиденное. Никаких нарушений введенных комитетом странных запретов не нашли, приводит слова Катушева РИА Новости.

После допинговых скандалов российские спортсмены выступают на зимних Играх 2018 года в Пхенчхане в статусе олимпийских атлетов из России. МОК ввел в отношении нашей команды целый ряд запретов.

На олимпийских объектах под запретом герб и флаг России, а также гимн. Атлетам нельзя его исполнять на пьедестале и вообще где бы то ни было. То же самое касается и других членов делегации из России. Они не имеют права демонстрировать национальные символы в соцсетях – даже в виде смайликов с российским флагом. Также на олимпийских объектах нельзя продавать форму сборной России.

Спортсменам запрещено критиковать решения, принятые МОК в отношении российских атлетов. Это касается и соцсетей, и официальных пресс-конференций, и интервью. Русский язык также оказался под запретом: на форме и экипировке наших спортсменов запрещены любые надписи кириллицей – в первую очередь Россия или СССР.

В своем образе олимпийские спортсмены из России не могут использовать государственные символы. Ленточка в виде триколора, маникюр под российский флаг, стрижки с российским флагом и даже татуировки – под запретом.