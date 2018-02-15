Российский спортсмен получил тяжелую травму на Олимпиаде

В полуфинале турнира по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пхенчхане россиянин Николай Олюнин допустил ошибку и упал, пишет газета "Известия". Травма оказалась настолько серьезной, что спортсмен не смог финишировать в заезде и даже самостоятельно покинуть трассу – его унесли на носилках.

По предварительным данным, у сноубордиста травмировано колено. Олюнин не сможет продолжить выступление в турнире.

