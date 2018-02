"Анджелина Джоли" сенсационно принесла России медаль Олимпиады

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли для России первую олимпийскую медаль в керлинге. В матче за третье место наши спортсмены обыграли норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена со счетом 8:4.



Супруги впервые завоевали олимпийскую награду в истории российского керлинга. Западные пользователи Сети восхитились красотой и модельной внешностью российской керлингистки.

Некоторые сравнили Анастасию Брызгалову с голливудскими звездами Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Западные СМИ обратили внимание на многочисленные посты спортивных болельщиков в соцсетях. "Я думал, керлинг – это спорт для старых лысеющих мужчин. Анастасия Брызгалова выглядит как Меган Фокс, и я внезапно я полюбил керлинг", — признался один из фолловеров.

I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics #curling pic.twitter.com/EA7pO3hV3R — brooke (@SchofiesChoice) 8 февраля 2018 г.

"Анджелина Джоли из керлинга", – так отзывался о нашей спортсменке швейцарский портал FM1Today. "Мне очень нравится керлинг, но сегодня было особенно приятно благодаря Анастасии Брызгаловой. Она очень изящна", – написал один из пользователей Twitter. Другие отметили, что россиянка сможет прожечь дыры в керлинг-полосе своим огненным взглядом.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий прокомментировали завоевание бронзовой медали в дабл-миксте на Олимпиаде-2018. "Нам помогло то, что мы муж и жена: вместе смогли пережить вчерашнее поражение в полуфинале от швейцарцев и смогли выйти на сегодняшний матч одним целым. Мы знали, что можем выиграть медали. Пусть это бронза, но для нас она очень важна", – цитирует спортсменку Life.ru.

I've been enjoying the #Curling immensely, but today has been extra enjoyable because of Anastasia Bryzgalova, who is absolutely exquisite! #WinterOlympics pic.twitter.com/zVCHBraSAO — Matheius (Falettinme Be Mice Elf Agin) (@matheius79) 12 февраля 2018 г.

Крушельницкий отметил, что прошедший матч стал лучшим в его карьере. "Чувствую, что выложился полностью. Ощущения двойственные: с одной стороны, рады бронзе, с другой – очень обидно, что не получилось выиграть медаль более высокого достоинства", – сказал партнер Брызгаловой.

Anastasia Bryzgalova, the female half of OAR's #MixedDoublesCurling team looks like she can burn holes in the sheet with her eyes. #curling #PeyongChang2018 pic.twitter.com/CDSSJ3QNCO — Chris Pruett (@HighKeeba) 12 февраля 2018 г.

Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому по 25 лет. Летом прошлого года они стали мужем и женой. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге.