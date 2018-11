Туктамышева высмеяла Неймара за актерские выходки на поле

Туктамышева посмотрела матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль". Фигуристка с иронией отметила, что за всю свою карьеру падала меньше, чем бразильский нападающий за один матч. "Только что посмотрела матч "ПСЖ" – "Ливерпуль". За всю свою карьеру я падала на лед меньше, чем Неймар за 90 минут", – написала она.

Многие пользователи поддержали Елизавету и стали соревноваться в остроумии. "Я думаю, Неймар мог бы стать фигуристом и получить высокий балл за свои эмоциональные и артистические падения", – отметил один из комментаторов. "Он должен получить премию "Оскар" за лучшую актерскую игру на футбольном поле", – предложил другой.

Но среди них были пользователи, которые, наоборот, выступили в защиту футболиста и набросились с критикой на Туктамышеву: "Предлагаю вас при каждом прокате бить по ногам, дергать за костюм, фолить, делать подкаты в течение 90 минут. Вот тогда и посмотрим, кто кого", "Обделил бог девочку не только красотой, но и мозгами. Бывает".

Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC