Туктамышева высмеяла Неймара за актерские выходки на поле

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высмеяла бразильского футболиста Неймара в Twitter. Своими мыслями об игре спортсмена она поделилась после матча "ПСЖ" – "Ливерпуль".

Туктамышева посмотрела матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль". Фигуристка с иронией отметила, что за всю свою карьеру падала меньше, чем бразильский нападающий за один матч. "Только что посмотрела матч "ПСЖ" – "Ливерпуль". За всю свою карьеру я падала на лед меньше, чем Неймар за 90 минут", – написала она.

Многие пользователи поддержали Елизавету и стали соревноваться в остроумии. "Я думаю, Неймар мог бы стать фигуристом и получить высокий балл за свои эмоциональные и артистические падения", – отметил один из комментаторов. "Он должен получить премию "Оскар" за лучшую актерскую игру на футбольном поле", – предложил другой.

Но среди них были пользователи, которые, наоборот, выступили в защиту футболиста и набросились с критикой на Туктамышеву: "Предлагаю вас при каждом прокате бить по ногам, дергать за костюм, фолить, делать подкаты в течение 90 минут. Вот тогда и посмотрим, кто кого", "Обделил бог девочку не только красотой, но и мозгами. Бывает".

Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 28 ноября 2018 г.

Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Ливерпулем" завершился со счетом 2:1 в пользу французов. Игра прошла в Париже.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала новый аккаунт в Instagram. Она сообщила, что старая страница была взломана неизвестными. "Друзья, пока мой аккаунт в процессе восстановления (я надеюсь), я сделала этот временный Instagram. Если же старый восстановить не получится, то этот будет моим основным аккаунтом", – написала спортсменка.

Предыдущий аккаунт Елизаветы был взломан хакерами. Они вымогали деньги у фигуристки и даже пытались запугать. Туктамышева заявила, что не оставит это дело и разберется с недоброжелателями.