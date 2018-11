Потерявшая надежду Туктамышева опустила руки перед важным событием

Своими ожиданиями от соревнований в канадском Ванкувере Туктамышева поделилась с поклонниками в Twitter. В финале Гран-при она встретится с Алиной Загитовой и Сатоко Мияхарой. Имена еще трех соперниц будут известны после французского этапа.

"Мой единственный шанс получить золото в Ванкувере — ограбить там ювелирный магазин", – написала 21-летняя Елизавета. Финал Гран-при сезона-2018/19 пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря 2018 года.

Напомним, на четвертом этапе Гран-при в японской Хиросиме Туктамышева заняла третье место в одиночном катании. Россиянка получила 219 баллов, пишет Пятый канал.

The only way I’m getting the gold in Vancouver is if I’ll rob jewelry store there