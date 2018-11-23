Потерявшая надежду Туктамышева опустила руки перед важным событием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не питает особых надежд на золото Гран-при. Единственный способ увезти из Ванкувера драгоценный металл – ограбить ювелирный магазин, шутит спортсменка.

Своими ожиданиями от соревнований в канадском Ванкувере Туктамышева поделилась с поклонниками в Twitter. В финале Гран-при она встретится с Алиной Загитовой и Сатоко Мияхарой. Имена еще трех соперниц будут известны после французского этапа.

"Мой единственный шанс получить золото в Ванкувере — ограбить там ювелирный магазин", – написала 21-летняя Елизавета. Финал Гран-при сезона-2018/19 пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря 2018 года.

Напомним, на четвертом этапе Гран-при в японской Хиросиме Туктамышева заняла третье место в одиночном катании. Россиянка получила 219 баллов, пишет Пятый канал.

The only way I’m getting the gold in Vancouver is if I’ll rob jewelry store there�� — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 22 ноября 2018 г.

Елизавета Туктамышева в этом сезоне особенно запомнилась болельщикам выступлением на этапе Skate Canada. Российская фигуристка разделась на льду и выиграла турнир. Позже ее примеру последовала Софья Евдокимова, выступающая в паре с Егором Базиным. Танцорам этот прием, к сожалению, не помог подняться на пьедестал.

Чемпионка мира и Европы уточнила, почему российские фигуристы начали раздеваться на льду. По словам Туктамышевой, в России слишком жарко – уже конец ноября, а до сих пор нет снега. Вот и приходится девушкам освобождаться от лишней одежды, нашла шутливое объяснение Туктамышева.