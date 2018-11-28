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Спорт

Пропавшая Туктамышева сделала неожиданное заявление

Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала новый аккаунт в Instagram. Спортсменка уже успела опубликовать первый пост с обращением к поклонникам. 
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Туктамышева сообщила, что старая страница была взломана неизвестными, и теперь она завела новый аккаунт на неопределенное время. "Друзья, пока мой аккаунт в процессе восстановления (я надеюсь), я сделала этот временный Instagram. Если же старый восстановить не получится, то этот будет моим основным аккаунтом", – написала спортсменка. Она продублировала это сообщение на английском языке.

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Предыдущий аккаунт Елизаветы был взломан хакерами. Они вымогали деньги у фигуристки и даже пытались ее запугать. Туктамышева заявила, что не оставит это дело и разберется с недоброжелателями, передает RT.

Напомним, что во время показательного выступления на втором этапе Гран-при в Канаде 21-летняя спортсменка Елизавета Туктамышева сняла одежду и осталась в нижнем белье. Большинство поклонников фигурного катания поддержали девушку. Ее наставник Алексей Мишин сначала отнесся к этой идее скептически, но потом изменил свое мнение. На соревнованиях россиянка заняла первое место. 

У фигуристки даже появились последователи. Недавно итальянская спортсменка Николь Делла Моника разделась вместе со своим партнером Маттео Гуаризе во время соревнований. Фигуристы появились на льду в боксерских халатах и перчатках, однако через несколько мгновений сняли с себя одежду. Николь осталась в открытом топике, а Маттео – в шортах.

Автор: Полина Крылова28 ноября 2018, 13:49
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