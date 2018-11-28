Пропавшая Туктамышева сделала неожиданное заявление

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала новый аккаунт в Instagram. Спортсменка уже успела опубликовать первый пост с обращением к поклонникам.

Туктамышева сообщила, что старая страница была взломана неизвестными, и теперь она завела новый аккаунт на неопределенное время. "Друзья, пока мой аккаунт в процессе восстановления (я надеюсь), я сделала этот временный Instagram. Если же старый восстановить не получится, то этот будет моим основным аккаунтом", – написала спортсменка. Она продублировала это сообщение на английском языке.

Предыдущий аккаунт Елизаветы был взломан хакерами. Они вымогали деньги у фигуристки и даже пытались ее запугать. Туктамышева заявила, что не оставит это дело и разберется с недоброжелателями, передает RT.

Напомним, что во время показательного выступления на втором этапе Гран-при в Канаде 21-летняя спортсменка Елизавета Туктамышева сняла одежду и осталась в нижнем белье. Большинство поклонников фигурного катания поддержали девушку. Ее наставник Алексей Мишин сначала отнесся к этой идее скептически, но потом изменил свое мнение. На соревнованиях россиянка заняла первое место.

У фигуристки даже появились последователи. Недавно итальянская спортсменка Николь Делла Моника разделась вместе со своим партнером Маттео Гуаризе во время соревнований. Фигуристы появились на льду в боксерских халатах и перчатках, однако через несколько мгновений сняли с себя одежду. Николь осталась в открытом топике, а Маттео – в шортах.