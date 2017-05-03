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Спорт

Овечкина обвинили в планировании нападения на Кросби

Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pavel Paprskar
Американский журналист Vice Sports Дэйв Лозо рассказал о коварных планах игроков "Вашингтон Кэпиталс" во главе с Александром Овечкиным. Согласно обнародованной им расшифровке разговоров спортсменов, они собирались нанести умышленную травму форварду "Питтсбург Пингвинс" Сидни Кросби.
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В Twitter Лозо утверждает, что после второго матча серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом", в котором столичная команда второй раз подряд проиграла, игроки "Вашингтона" провели совещание. В ходе собрания якобы обсуждался план нанесения травмы лидеру "Пингвинс" Кросби.

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Александр Михайлович Овечкин

Александр Михайлович Овечкин хоккеист

Согласно данным журналиста, спортсмены долго выбирали, кто, когда и каким образом должен напасть на соперника. В числе тех, кто согласился на это, был, как утверждает автор поста, и Овечкин.

Отметим, в начале третьей встречи команд защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен ударил Кросби по голове. Его увели в раздевалку, на льду он больше не появился. Нисканен был удален до конца матча. "Кэпиталс" одержали победу – 3:2.

Примечательно, что помог Кросби налететь на Нисканена Александр Овечкин, аккуратно подцепивший его своей клюшкой. Из-за действий россиянина лучший, по мнению многих экспертов, хоккеист в мире налетел на защитника "Вашингтона".

Как писали Dni.ru, западные журналисты раскритиковали якобы целенаправленные действия "столичной" команды по устранению капитана соперников. "Если они говорят, что не хотели ликвидировать Кросби, то они лгут", – сказал эксперт Роб Росси. "Овечкин не может обыграть Кросби на льду, поэтому он решил Сидни с него убрать", – считает критик. 

Автор: Людмила Фоканова3 мая 2017, 16:37
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