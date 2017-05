Овечкина обвинили в планировании нападения на Кросби

В Twitter Лозо утверждает, что после второго матча серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом", в котором столичная команда второй раз подряд проиграла, игроки "Вашингтона" провели совещание. В ходе собрания якобы обсуждался план нанесения травмы лидеру "Пингвинс" Кросби.

Согласно данным журналиста, спортсмены долго выбирали, кто, когда и каким образом должен напасть на соперника. В числе тех, кто согласился на это, был, как утверждает автор поста, и Овечкин.

Отметим, в начале третьей встречи команд защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен ударил Кросби по голове. Его увели в раздевалку, на льду он больше не появился. Нисканен был удален до конца матча. "Кэпиталс" одержали победу – 3:2.

Примечательно, что помог Кросби налететь на Нисканена Александр Овечкин, аккуратно подцепивший его своей клюшкой. Из-за действий россиянина лучший, по мнению многих экспертов, хоккеист в мире налетел на защитника "Вашингтона".

BREAKING: I found audio of the Capitals players-only meeting after Game 2. Here is the transcript. Damning stuff. pic.twitter.com/sg9nIWB4Jx