Взбешенный Овечкин ударил подлого канадца клюшкой по ребрам

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел из себя после инцидента, произошедшего в первом периоде матча с "Торонто Мэйпл Лифс" в рамках стартового раунда Кубка Стэнли. Канадский форвард гостей Назем Кадри провел грязный силовой прием против россиянина, после чего последний вынужден был покинуть лед.

Нападающий "Торонто" попал Овечкину в колено и был наказан малым штрафом. После силового прием россиянин получил повреждение и смог покинуть лед лишь при помощи одноклубников, при этом он не опирался на левую ногу.

"Я подумал, что он (Овечкин – Прим.ред.) избавился от шайбы и попытался его зацепить, а он хотел увернуться. Но я не выставлял ногу и не поднимал высоко руки. Ничего подобного. Все произошло слишком быстро", – так объяснил свой грязный прием Кадри.

К счастью, россиянину удалось избежать серьезной травмы. Во втором периоде он вернулся на лед заметно заведенным. За дватцатиминутку Александр Великий отомстил своему обидчику, ткнув того клюшкой между ребер, а также провел эффектный силовой прием против Джейка Гардинера

"Момент с Кадри? Это плей-офф. Я не смотрел повтор, но точно могу сказать, что это была грязная игра. Лига должна взглянуть на это, а если нет, то это не имеет никакого значения сейчас", – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Примечательно, что канадский телеведущий и эксперт Дон Черри выразил восхищение действиями Кадри. "Это идеальный хит с точки зрения правил, – цитирует Черри "Спорт-Экспресс". – За такое нужно давать медаль! Красота! Он получил штраф, "Торонто" пропустил гол. Сейчас всегда так – игрок получает травму, и судьи сразу ищут повод, чтобы дать штраф. Но тут все чисто. Это плохое решение судей".

Что касается результата встречи, то "Вашингнтон" взял верх в овертайме со счетом 3:2. После пяти встреч 1\8 финала Кубка Стэнли "столичные" ведут в серии с "Торонто" – 3-2.