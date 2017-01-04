Состояние расстрелянного Мирзаева резко ухудшилось

Друг бойца ММА Расула Мирзаева, на которого было совершено нападение в Москве, рассказал о его самочувствие. Также Аниуар Чеченов раскрыл свою версию произошедшего.

По словам Чеченова, друг позвонил ему сразу после нападения и попросил о помощи. К моменту, когда он подъехал в подъезду, на месте уже работали медики. После этого Мирзаев был госпитализирован.

Чеченов отметил, что к настоящему моменту состояние бойца ухудшилось. Он остается в больнице. Также друг бойца ММА пожаловался: из-за того, что его запечатлели на месте происшествия камеры видеонаблюдения, журналисты записали его в обидчики Мирзаева, передает РЕН ТВ.

Как писали Dni.ru, инцидент с Мирзаевым произошел в Москве на улице Восточной. Преступники произвели несколько выстрелов в лицо и избили его битой. Боец был доставлен в одну из столичных больниц, где его прооперировали. По факту нападения на чемпиона мира заведено уголовное дело. Известно, что злоумышленники попали в квартиру бойца после того, как дверь им открыла девушка по имени Амина.

Благодарю братья за то что навестили !!!!! ������ ИншаАллагь всему свое время ☝☝☝ Фото опубликовано Black Tiger FIGHT NIGTHS (@rasul____mirzaev) Янв 1 2017 в 10:37 PST

Как рассказал один из друзей Мирзаева,российскому бойцу отомстили уроженцы Дагестана, после того как он в одном из клубов Москвы заступился за бойца Артема Лобова. "В клубе к Мирзаеву и Лобову подошла компания уроженцев Дагестана. Разговорившись, между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландцем Конором Макгрегором и дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ребят из Дагестана, Конор просто побоялся выйти на ринг против Хабиба. Лобов, тренировавшийся в одном клубе с Макгрегором, с ними не согласился", – поделился он.

Али зверь ���� @puncherking Этот палец ждет вас!!! Мы найдем вас #толпоюгасяттолькочерти Фото опубликовано Black Tiger FIGHT NIGTHS (@rasul____mirzaev) Янв 3 2017 в 4:14 PST

По словам очевидца, дагестанцам слова Лобова пришлись не по душе, в результат чего они начали оскобрлять русского бойца. Тут в конфликт вмешался в Мирзаев, после чего завязалась драка, которую смогла разнять лишь охрана заведения.







