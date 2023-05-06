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Суббота 6 мая

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Принцы Гарри и Уильям о драке перед камерами: Мы столкнулись с серьезной проблемой

Принцы Гарри и Уильям о драке перед камерами: Мы столкнулись с серьезной проблемой
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Принц Гарри и принц Уильям находятся в конфликте.

В свое время принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи и сбежали из Британии в США. Однако спокойная семейная жизнь была не для них. Монархи закатили громкий скандал, выставив на всеобщее обозрение грязное белье своей родни.

Король Карал III настолько был разочарован поведением младшего сына и его жены, что даже запретил невестке присутствовать на прощании и официальной церемонии похорон королевы Елизаветы II. Меган Маркл главу государства ослушалась, а заодно утроила новый шпионский скандал.

Смерть Елизаветы II еще больше отдалил принца Гарри от отца. Он издал книгу с мемуарами, в которой прошелся по всем именитым жителям Букингемского дворца. Досталось даже его старшему брату, принцу Уильяму, а также невестке, Кейт Миддлтон.

Принц Гарри и принц Уильям сегодня находятся в конфликте. Король Карл III тоже никак не может наладить отношения с младшим наследником – тот категорически отказывается принимать приглашения на официальную коронацию отца.

Однако еще лет семь назад отношения между братьями были настолько теплыми, что они могли позволить себе публично подурачиться. К примеру, принцы Гарри и Уильям приняли участие в съемках одного из эпизодов фильма "Звездные войны".

На съемочной площадке они подрались на световых мечах. Правда, данная сцена в итоге не вошла в конечный фильм. По воспоминанием очевидцев, принц Гарри попытался "разрубить" своего старшего брата лазерным мечом, а принц Уильям в ответ пошутил: "Вот тут-то мы и столкнулись с серьезной проблемой".

6 мая 2023, 08:00
Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
The Mirror✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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