День семьи, любви и верности: что нужно знать о празднике

Всероссийский День семьи, любви и верности можно сравнить с праздником влюбленных (The Saint Valentine’s Day), который отмечают в США. Праздник любящих и тех, кто идет по жизни вместе – рука об руку, поддерживает друг друга "и в горе, и в радости", просто ценит любимого человека за то, что он есть! 8 июля вся страна отмечает день всего прекрасного и возвышенного – это то, что дает нам удивительное чувство любви.



Еще в середине 1990-х годов в городе Муроме родилась идея праздновать в России день семейных ценностей, но лишь в 2008 году его внесли в праздничный календарь. Что же связывает этот праздник с Муромом и почему выбрана именно эта дата – 8 июля?

"Жили они долго и счастливо и умерли в один день"

Каждый из нас хоть раз в жизни слышал это проникновенное высказывание, которое берет свои истоки из известной повести, написанной в XVI веке. Легенда о Пере и Февронии Муромских – памятник древнерусской литературы. История любви благоверных супругов прошла сквозь века, не затерялась среди других произведений, не забылась русским народом. Своей жизнью они указали на главные духовные ценности, заставили поверить в существование крепких брачных уз и в верность любимому человеку. Именно эта волшебная история заложила основу светлому празднику – Дню Петра и Февронии, который в наше время называют Днем семьи, любви и верности.

Повесть о Петре и Февронии Муромских

В городе Муроме правил князь Павел. Как-то раз дьявол, ненавидя все добро в роде человеческом, наслал на терем княгини, супруги Павла, летучего змея, чтобы тот обольстил ее на блуд. Всем, кто входил в горницу к княгине, казалось, будто сам Павел сидит со своей женою. На самом деле, в образе Павла скрывалась плоть нечистого духа – змея. Спустя время княгиня не смогла утаить от мужа все, что с ней происходит. Князь задумался и попросил жену выведать у злого духа, от чего ему суждено умереть. В следующий раз, когда оборотень-змей прилетел к ней, она хитро и лукаво, восхваляя и льстя ему, спросила: "От чего тебе суждена кончина?". Летучий змей сам не заметил, как выдал свою тайну, обманувшись хвалебными речами прекрасной женщины. "Смерть мне суждена от Петровича плеча, от Агрикова меча!". Княгиня твердо запомнила ответ духа и сразу же рассказала все супругу. Тяжелые думы постигли князя: не знает он, что значат таинственные слова змея.

У Павла был родной брат по имени Петр. Призвал князь его к себе и рассказал об оборотне и его страшной тайне. Петр мужественно решил для себя, что одолеет змея. Но ведь он ничего не знает об Агрикове мече. Петр любил молиться в немноголюдных церквях. И однажды, придя в загородную церковь, к нему подошел мальчик, "служка церковный", и показал ему, где лежал меч. С того дня он ждал удобного времени, чтобы убить летучего змея.

Раз он побывал у брата своего, а затем пошел к снохе, княгине, и удивился, увидев там Павла. "Что за чудо такое: вышел я от брата к снохе моей, оставил его в своей светлице и нигде не задержался, а вхожу к княгине, он там сидит; изумился я, как же он раньше меня успел туда?".

Оказалось, что лукавый змей принимает образ Павла, чтобы Петр не убил его, почитая змея за своего брата. Петр понял обман лукавого духа, взял заветный меч и пошел в покои снохи. Увидев рядом с ней змея в образе своего брата, поразил его мечом. Змей принял свой настоящий облик, забился в предсмертных судорогах и скончался. Струи крови зверя обрызгали тело князя Петра и он покрылся ступьями, язвами, а потом тяжело заболел. Ни один врач в княжестве не смог его излечить. Прослышав, что в Рязанской земле много лекарей, Петр велел отвезти его туда, так как болезнь очень усилилась. Один из его дружинников, по наставлению князя, пошел искать лекаря в деревне Ласково. Подъехав к воротам какого-то дома, взошел на крыльцо, открыл дверь и глазам не поверил: "сидит за ткацким станом девушка, одна в доме, а перед нею скачет-играет заяц".

Внимая последующим речам девушки, юноша понял, что она очень мудра. Рассказав о том, что привело его к этому дому, девушка подумала и говорит: "Приведи князя твоего сюда. Если он добросердечен и не высокомерен, то будет здоров!".

Феврония ответила, что знает врача, который сможет вылечить князя, и предложила привезти Петра к ней в дом. Когда это было исполнено, девушка вызвалась сама исцелить князя, если Петр возьмет ее в жены. Князь не принял ее слов всерьез, но все же пообещал сделать это в случае выздоровления.

Она дала ему сосуд с хлебной закваской и наказала идти в баню и смазать ею все ступья и язвы, кроме одной. Загадав загадку девушке, князь подивился ее мудрым ответам и сделал все так, как она велела. Наутро он проснулся здоровым, но одна язва осталась на теле Петра. Он не выполнил обещания жениться на Февронии, послав ей подарки, и через какое-то время язвы его умножились. Он вынужден был вернуться к девушке. Феврония исцелила князя, а он взял ее в жены.

Вскоре Павел умер и городом стал править Петр. Бояре и приближенные нового правителя не любили Февронью из-за ее бедного происхождения и наговаривали на нее Петру. Однажды кто-то рассказал Петру, что после трапезы, девушка собирает крошки со стола, как голодная. Петр приказал пообедать ей вместе с ним. После приема пищи княгиня собрала со стола крошки. Петр разжал ей руку и увидел благовония.

Потом злые бояре прямо сказали князю, что не хотят видеть Февронью княгиней: пускай она берет любые богатства и уходит из Мурома. Она согласилась, но сказала, что ей нужен только один человек – ее супруг. Князь последовал Божиим заповедям и не оставил Февронью одну, хоть и пришлось отказаться от княжества. Они уплыли из города. На судне, где находилась Феврония, был еще один человек с женой. Он взглянул на Февронью с недобрым помыслом. Она велела зачерпнуть воды сначала с одной стороны лодки, затем с другой и спросила, какая вода вкуснее. Услышав, что вода везде одинаковая, Феврония пояснила: "одинаково и естество женское, поэтому нечего помышлять о чужой жене". Еще одно чудо произошло за то время, что супруги находились вдали от Мурома. Но неожиданно пришла весть, что вельможи и весь народ просит князя и княгиню вернуться, чтобы править городом. Петр и Феврония возвратились, правили справедливо и кротко.

Они умоляли Господа о том, чтобы умереть в один день. Они хотели быть похороненными вместе и приказали высечь в одном камне два гроба, между которыми была бы только перегородка.

Петр и Феврония одновременно приняли монашество; княгиня стала Ефросинией, а Петр получил имя Давид.

Ефросиния вышивала воздух для храма, а Давид прислал ей письмо, где говорилось, что он ждет ее, чтобы вместе отдаться небесам. Монахиня просила его подождать, пока она закончит свою работу. Давид прислал еще одно письмо, в котором говорилось, что времени у него остается мало. В третьем письме писал, что больше не может ждать. Тогда Ефросиния закончила вышивать лицо последнего святого, не приступив к одежде и послала сказать Давиду, что готова принять смерть. Помолясь, они оба умерли 25 июня.

Тела их похоронили в разных местах, а общий гроб, который они повелели себе вытесать, поместили в церкви Богородицы. Наутро, к всеобщему удивлению, отдельные гробы оказались пусты, а тела святых покоились в "едином гробе". Люди перехоронили их снова, положив врозь. А наутро опять обнаружили в общем гробу. Люди не посмели больше прикасаться к телам святых, исполнив их волю, и похоронили вместе в Муромском Свято-Троицком монастыре. Те, кто приходит с верой к мощам – получают исцеление. Петр и Феврония Муромские причислены к лику святых православной церковью.

Значение праздника

Нетрудно заметить, что в последние годы ценность семьи, веры и любви значительно упала. К сожалению, очень часто можно встретить человека, который совершенно равнодушен к близким людям. Его не интересуют проблемы и радости родного человека, каждое сказанное слово он принимает в штыки, объясняя это неохотой разговаривать сегодня. Изо дня в день маленькие недопонимания перерастают в крупные ссоры, из-за которых потом происходит разрыв семьи и разочарование в преданности людей. Семья должна давать человеку любовь, поддержку, радость, стабильность. Семья – это маленький мир, в котором все такое уютное, понятное и самое дорогое. Именно поэтому мы все должны стремиться к идеалам, о которых напоминает нам этот праздник. Людям следует брать пример с Петра и Февронии, семейная жизнь которых бесспорно стала прекрасным образцом супружества, любви и верности.

Традиции праздника

Люди принимают во внимание устоявшиеся традиции праздника, чтобы воспользоваться возможностью привлечь в жизнь настоящее везение в прекрасном чувстве – любви.

Всероссийский День семьи, любви и верности обязательно нужно проводить со своей семьей или любимым человеком. В отличие от всех других праздников 8 июля не принято дарить открытки, сувениры и т.д. Лучший подарок –

ваше присутствие в кругу семьи. Также вы можете принести любимому человеку букет полевых ромашек.

Многие века на Руси существовала традиция устраивать помолвку и обручение именно 8 июля. В настоящее время этот день считается наиболее удачным для проведения обряда венчания и заключения брачных уз. Также в этот день в храмах проходят богослужения.

Гадания в праздник

В этот день принято проводить различные обряды гаданий, с помощью которых в семью можно привлечь любовь и стабильность, наполнить новой положительной энергией отношения с близкими людьми и другое.

Наиболее эффективным гаданием является гадание по зеркалу. Данный способ не предполагает участия третьего лица. Зеркало используют по-разному, но оно всегда сможет дать ответы на самые сложные вопросы, откинув все сомнения в сторону. Гадание рекомендуется проводить в полночь в пустом доме. На пол необходимо поставить два зеркала: одно перед, а другое позади вас. Между передним зеркалом и вами поместить зажженную свечу. В 12 часов ночи есть возможность увидеть то, что произойдет с вами в ближайшем будущем.

При желании вы также можете погадать на семью. Для этого необходимо поставить прозрачный графин с водой, за графином поместить зеркало. С трех сторон поставьте горящие свечи. Вы должны смотреть в зеркало. Запоминайте все увиденное: в скором времени это обязательно сбудется.

День семьи, любви и верности – прекрасный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу, любовь и внимание к родным людям.