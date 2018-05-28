Отвергнутый Лондоном Абрамович нашел новую родину

Бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Израиль и получил местное гражданство. Об этом сообщили ряд российских СМИ со ссылкой на израильское интернет-издание "Уай-нет".

"Несколько часов назад российский миллиардер на своем частном самолете приземлился в аэропорту Бен-Гурион и получил израильское удостоверение личности", – передает РИА Новости со ссылкой на "Уай-нет". Бизнесмен якобы прошел в терминал аэропорта на общих основаниях к помещению, где оформляются прибывшие репатрианты. Там Абрамовичу выписали удостоверение нового репатрианта, а также удостоверение личности.

Пока представители предпринимателя и он сам не дают никаких официальных комментариев. При этом израильская газета "Исраэль ха-Йом" несколько дней назад сообщала, что Абрамович строит огромный дом в Тель-Авиве, в районе Неве-Цедек.

Стоит отметить, что бизнесмен уже не первый год ведет дела в Израиле. В ближневосточной стране он инвестирует в компании, занимающиеся развитием высоких технологий. Также Абрамович занимается благотворительностью.

Говорят, на месте этой неприметной стройки скоро будет жить Роман Абрамович. По данным СМИ, он приобрёл этот участок в Тель-Авиве за 28 миллионов долларов и теперь, когда у него проблемы с британской визой, хочет перебраться в Израиль. #TelAviv #Israel pic.twitter.com/50t2YLQJOg — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 мая 2018 г.

Напомним, в феврале этого года в Великобритании вступил в силу закон "О криминальных финансах". Нормативно-правовой акт позволил местным судам накладывать арест на собственность иностранцев, если источник ее происхождения признан "сомнительным".

Неожиданно у миллиардера возникли проблемы с получением британской визы. Как отметило издание The Bell со ссылкой на источники в окружении предпринимателя, бизнесмену отказали в продлении визы. По данным другого источника, официального отказа не было и Лондон продолжает рассматривать его документы.