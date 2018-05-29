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Общество

Кремль холодно оценил переезд Абрамовича в Израиль

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press/Daniil Ivanov
Российский предприниматель может переезжать куда ему вздумается. Так комментируют в Кремле получение израильского гражданства Романом Абрамовичем.

Продолжение: "Охмурил аферой": отравленного Скрипаля использовали втемную
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Прокомментировать новое гражданство миллиардера, владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича журналисты попросили пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков был краток.

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Роман Аркадьевич Абрамович

Роман Аркадьевич Абрамович Предприниматель

"Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля – это его право", – заявил Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" получил гражданство Израиля – и стал самым богатым гражданином страны. По данным Times of Israel, Роман Абрамович поселится в престижном районе Тель-Авива – в особняке, который приобрел за 28 миллионов долларов. Дом ранее принадлежал голливудской актрисе еврейского происхождения Галь Гадот, известной по фильму "Чудо-женщина".

Абрамович получил в Израиле статус нового репатрианта. По законам страны он на десять лет освобождается от налогов на доход, полученный за границей, и не обязан декларировать источники своих доходов в этот период.

Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской золотой визы инвестора. Позже появились данные, что предприниматель решил стать гражданином Израиля, так как это позволит ему въезжать в Великобританию вообще без визы – и в упрощенном порядке проходить контроль, передает РИА Новости.

Роман Абрамович входит в список самых богатых людей не только России, но и Великобритании. В ежегодном рейтинге британской Times бизнесмен, с 2003 года владеющий футбольным клубом "Челси", сохранил за собой 13-ю строчку. За год размер его активов увеличился на 1,2 миллиарда фунтов – до 9,3 миллиарда.

Автор: Андрей Евлампиев29 мая 2018, 13:16
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