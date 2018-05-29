Кремль холодно оценил переезд Абрамовича в Израиль

Российский предприниматель может переезжать куда ему вздумается. Так комментируют в Кремле получение израильского гражданства Романом Абрамовичем.



Прокомментировать новое гражданство миллиардера, владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича журналисты попросили пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков был краток.

"Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля – это его право", – заявил Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" получил гражданство Израиля – и стал самым богатым гражданином страны. По данным Times of Israel, Роман Абрамович поселится в престижном районе Тель-Авива – в особняке, который приобрел за 28 миллионов долларов. Дом ранее принадлежал голливудской актрисе еврейского происхождения Галь Гадот, известной по фильму "Чудо-женщина".

Абрамович получил в Израиле статус нового репатрианта. По законам страны он на десять лет освобождается от налогов на доход, полученный за границей, и не обязан декларировать источники своих доходов в этот период.

«#Абрамович получил гражданство Израиля, чтобы приехать без визы в #Великобританию»

Возможно, с израильским загранпаспортом олигарх пройдет границу Туманного Альбиона за считаные минутыhttps://t.co/46uRG8IFmH pic.twitter.com/oD36xTnPCq — Michael Conti (@ImperioMundial) 29 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской золотой визы инвестора. Позже появились данные, что предприниматель решил стать гражданином Израиля, так как это позволит ему въезжать в Великобританию вообще без визы – и в упрощенном порядке проходить контроль, передает РИА Новости.

Роман Абрамович входит в список самых богатых людей не только России, но и Великобритании. В ежегодном рейтинге британской Times бизнесмен, с 2003 года владеющий футбольным клубом "Челси", сохранил за собой 13-ю строчку. За год размер его активов увеличился на 1,2 миллиарда фунтов – до 9,3 миллиарда.