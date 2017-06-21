Скандальная писательница обвинила евреев в "украинском Голодоморе"

Лариса Ницой предлагает разделить население Украины на правильных и неправильных граждан. По ее мнению, проект закона о языке унижает титульных украинцев, а в голоде 1930-х годов виноваты евреи.

"Мы тут в Украине строим украинскую Украину, мы создаем украинскую нацию и, пожалуйста, не путайтесь у нас под ногами со своими списками", – заявила Ницой. Тирада прозвучала в прямом эфире телеканала ZIK в программе "Зиткнення" ("Столкновение"). Обвинения прозвучали в адрес другого гостя программы, директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

По мнению Ларисы Ницой, представители титульной нации постоянно унижаются перед русскоязычным населением страны. Даже законопроект о языке, внесенный в парламент, содержит элементы унижения украинцев.

"Мы в своих законопроектах, которые должны защищать украинский язык, постоянно прогибаемся перед меньшинствами. Все новые законопроекты написаны с оглядкой на них. Конечно, надо учитывать, что они есть в Украине и имеют право на собственное развитие, однако наше прогибание и оглядочка – это уже не прогиб – это пресмыкательство перед ними", – высказалась детская писательница в своем Facebook.

Ранее Ницой устроила скандал в одном из магазинов. Женщина пригрозила торговой сети судом за то, что кассир разговаривала с ней по-русски, сообщали Dni.ru. По словам националистки, она несколько раз просила кассира перейти на украинский, однако сотрудница магазина продолжала говорить по-русски. В итоге писательница швырнула в нее мелочью, которую ей выдали в качестве сдачи.