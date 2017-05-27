Смерть главного русофоба разбила сердце Украине

На Украине оплакивают ушедшего из жизни экс-советника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского. О смерти ярого ненавистника России уже высказались президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и глава МВД Павел Климкин.

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