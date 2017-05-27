Смерть главного русофоба разбила сердце Украине
"Печальная новость: ушел из жизни Збигнев Бжезинский – гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха. Настоящий друг Украины", – написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Сумна новина: пішов з життя Збігнєв Бжезінський - гросмейстер міжнародної політики, легенда, епоха. Справжній друг України— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 мая 2017 г.
Поспешил выразить соболезнования в связи с кончиной Бжезинского и Климкин. Он назвал экс-советника Джимми Картера великим мировым мыслителем, который вдохновил Восточную Европу на избавление от коммунизма.
A legend has gone. Condolences to family of Zbigniew #Brzezinski - great global thinker, who inspired Eastern Europe to get rid of communism pic.twitter.com/U4ekB75Edj— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 мая 2017 г.
Еще более скорбный пост в Facebook оставил Арсений Яценюк. "С глубоким прискорбием узнал о смерти Збигнева Бжезинского. На протяжении десятилетий проникновенная, острая и точная мысль Збигнева Бжезинского была интеллектуальной опорой свободного мира", – отметил экс-премьер.
По мнению Яценюка, Бжезинский принадлежал к числу важнейших мировых критиков и создателей современной глобальной архитектуры безопасности. "Он влиял на ее структуру, выказывал угрозы, открывал перспективу", – написал Яценюк, назвал при этом экс-советника президента США большим, надежным, неравнодушным другом Украины.
"Его работа стала важным вкладом в восстановление свободы нашего государства. Чувствую глубокую признательность за его поддержку нашего народа. В Украине всегда будут помнить Збигнева Бжезинского как союзника и собрата", – заключил экс-премьер.
Напомним, бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский умер 26 мая. Ему было 89 лет. Именно благодаря настойчивости "неистового Збига" был организован бойкот Московской Олимпиады-1980.
Примечательно, что русофобство Бжезинского имеет давние семейные корни. Отец экс-советника Тадеуш Бжезинский, уроженец Львовской области, был дипломатом Польши и убежденным союзником Гитлера против СССР.
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