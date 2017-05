Смерть главного русофоба разбила сердце Украине

"Печальная новость: ушел из жизни Збигнев Бжезинский – гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха. Настоящий друг Украины", – написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Поспешил выразить соболезнования в связи с кончиной Бжезинского и Климкин. Он назвал экс-советника Джимми Картера великим мировым мыслителем, который вдохновил Восточную Европу на избавление от коммунизма.

A legend has gone. Condolences to family of Zbigniew #Brzezinski - great global thinker, who inspired Eastern Europe to get rid of communism pic.twitter.com/U4ekB75Edj