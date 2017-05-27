Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Смерть главного русофоба разбила сердце Украине

Збигнев Бжезинский. Фото: Michael Loccisano/Getty Images, dni.ru
На Украине оплакивают ушедшего из жизни экс-советника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского. О смерти ярого ненавистника России уже высказались президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и глава МВД Павел Климкин.
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"Печальная новость: ушел из жизни Збигнев Бжезинский – гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха. Настоящий друг Украины", – написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Поспешил выразить соболезнования в связи с кончиной Бжезинского и Климкин. Он назвал экс-советника Джимми Картера великим мировым мыслителем, который вдохновил Восточную Европу на избавление от коммунизма.

Еще более скорбный пост в Facebook оставил Арсений Яценюк. "С глубоким прискорбием узнал о смерти Збигнева Бжезинского. На протяжении десятилетий проникновенная, острая и точная мысль Збигнева Бжезинского была интеллектуальной опорой свободного мира", – отметил экс-премьер.

По мнению Яценюка, Бжезинский принадлежал к числу важнейших мировых критиков и создателей современной глобальной архитектуры безопасности. "Он влиял на ее структуру, выказывал угрозы, открывал перспективу", – написал Яценюк, назвал при этом экс-советника президента США большим, надежным, неравнодушным другом Украины.

"Его работа стала важным вкладом в восстановление свободы нашего государства. Чувствую глубокую признательность за его поддержку нашего народа. В Украине всегда будут помнить Збигнева Бжезинского как союзника и собрата", – заключил экс-премьер.

Напомним, бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский умер 26 мая. Ему было 89 лет. Именно благодаря настойчивости "неистового Збига" был организован бойкот Московской Олимпиады-1980.

Примечательно, что русофобство Бжезинского имеет давние семейные корни. Отец экс-советника Тадеуш Бжезинский, уроженец Львовской области, был дипломатом Польши и убежденным союзником Гитлера против СССР.

Автор: Алёна Нестерова27 мая 2017, 14:01

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