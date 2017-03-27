Соседи ополчились против неряшливой Иванки Трамп

Дочь президента США Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером недавно переехала в элитный вашингтонский район Калорама. Новые соседи уже пожаловались на неряшливость родственников главы государства. На их сторону встали даже американские спецслужбы.

Жители Калорамы недовольны большим количеством охранников, появившихся в их районе с переселением Иванки Трамп, сообщает Lenta.ru. "Бедлам творится со дня их въезда", – жалуется соседка президентской дочери Мариетта Робинсон.

Обитатели района рассказали, что семья Иванки Трамп заняла большую часть прилежащей парковки. Более того, обслуживающий персонал дочки миллиардера надолго оставляет мусорные мешки рядом с домом у обочины дороги, так как не ориентируется на график мусоровоза.

Примечательно, что жители района уже привыкли к звездным соседям, поэтому вывести их из себя нелегко. Например, после того как Барак Обама ушел с поста президента США, он вместе с семьей также переселился в Калораму. Американские спецслужбы специально для него перекрывали целый квартал района. Тем не менее действия Иванки Трамп разозлили жителей Калорамы сильнее, чем вольности Барака Обамы.

Making some new friends in DC! pic.twitter.com/D7j4e0IUHW — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 26 марта 2017 г.

Добавим, что сотрудники спецслужб уже передали жалобы соседей Иванке. Также они обсудили сложившуюся ситуацию с городскими чиновниками.

Напомним, 35-летняя Иванка и 36-летний Джаред в январе 2017 года арендовали дом за 5,5 миллиона долларов. Супруги воспитывают троих детей, они оба работают в администрации президента США.