Соседи ополчились против неряшливой Иванки Трамп
Жители Калорамы недовольны большим количеством охранников, появившихся в их районе с переселением Иванки Трамп, сообщает Lenta.ru. "Бедлам творится со дня их въезда", – жалуется соседка президентской дочери Мариетта Робинсон.
Обитатели района рассказали, что семья Иванки Трамп заняла большую часть прилежащей парковки. Более того, обслуживающий персонал дочки миллиардера надолго оставляет мусорные мешки рядом с домом у обочины дороги, так как не ориентируется на график мусоровоза.
Примечательно, что жители района уже привыкли к звездным соседям, поэтому вывести их из себя нелегко. Например, после того как Барак Обама ушел с поста президента США, он вместе с семьей также переселился в Калораму. Американские спецслужбы специально для него перекрывали целый квартал района. Тем не менее действия Иванки Трамп разозлили жителей Калорамы сильнее, чем вольности Барака Обамы.
Making some new friends in DC! pic.twitter.com/D7j4e0IUHW— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 26 марта 2017 г.
Добавим, что сотрудники спецслужб уже передали жалобы соседей Иванке. Также они обсудили сложившуюся ситуацию с городскими чиновниками.
Напомним, 35-летняя Иванка и 36-летний Джаред в январе 2017 года арендовали дом за 5,5 миллиона долларов. Супруги воспитывают троих детей, они оба работают в администрации президента США.
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