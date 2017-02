Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете

Дочь американского президента Иванка Трамп опубликовала в соцсети Twitter фотографию, на которой она сидит за рабочим столом в Овальном кабинете, а за ее спиной стоят Дональд Трамп и премьер Канады Джастин Трюдо. Далеко не все пользователи Сети одобрили присутствие девушки на этой встрече.

Фотография Иванки Трамп вызвала бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Им не понравился комментарий: "Великолепная дискуссия с двумя мировыми лидерами о важности женщин, у которых есть место за столом!"

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! pic.twitter.com/AtiSiOoho0 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 февраля 2017 г.

Многие обрушились с критикой на дочь Дональда Трампа. Основным аргументом стало то, что на самом деле она не имеет права сидеть в президентском кресле.

@IvankaTrump Unelected women should not get a seat at that particular table — Gwen Ihnat (@gwenemarie) 13 февраля 2017 г.

Один из пользователей отметил, что Иванке стоило найти иное место для отдыха и развлечений. "Для тебя неподобающе и неэтично посещать такие мероприятия. Скоро мы узнаем, законно ли это", – согласился с ним другой комментатор.

@IvankaTrump you did nothing to gain that seat at the table other than being born to a rich father with a tie that's too long — steven j. horowitz (@speriod) 13 февраля 2017 г.

Некоторые сравнили Иванку Трамп с Челси Клинтон, которая, по их словам, тоже пользуется популярностью родителей: "Сколько еще в администрации президента будет проходить день "Приведи дочь на работу"?"

@IvankaTrump Okay, you REALLY do not belong there. — Stephen Falk (@stephenfalk) 14 февраля 2017 г.

Впрочем, у дочери американского лидера нашлись и защитники. Они расценили фразу Иванки как начало дискуссии о расширении прав и свобод женщин.

@IvankaTrump U R an amazing example of grace, beauty & brains under pressure! ThankU 4 all that U R doing! #MAGA — jennifer ziegler (@zchick1836) 13 февраля 2017 г.

Создатель фейкового аккаунта Дональда Трампа опубликовал под снимком Иванки опрос. Пользователям предлагалось выбрать, что будут делать либералы, увидев это фото. Голоса распределились поровну между вариантами "плакать" и "жаловаться маме".

@IvankaTrump let's have a poll! What will liberals do next after seeing this?! — Donald J. Trump (@realDonaldTumpr) 13 февраля 2017 г.

Напомним, бывшая модель и предпринимательница Иванка Трамп является старшей дочерью главы Соединенных Штатов. Недавно она объявила об уходе из бизнеса и переезде вместе с мужем и детьми в Белый дом.