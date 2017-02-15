Дочь Трампа осудили за фото в Овальном кабинете
Фотография Иванки Трамп вызвала бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Им не понравился комментарий: "Великолепная дискуссия с двумя мировыми лидерами о важности женщин, у которых есть место за столом!"
A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! �������� pic.twitter.com/AtiSiOoho0— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 13 февраля 2017 г.
Многие обрушились с критикой на дочь Дональда Трампа. Основным аргументом стало то, что на самом деле она не имеет права сидеть в президентском кресле.
@IvankaTrump Unelected women should not get a seat at that particular table— Gwen Ihnat (@gwenemarie) 13 февраля 2017 г.
Один из пользователей отметил, что Иванке стоило найти иное место для отдыха и развлечений. "Для тебя неподобающе и неэтично посещать такие мероприятия. Скоро мы узнаем, законно ли это", – согласился с ним другой комментатор.
@IvankaTrump you did nothing to gain that seat at the table other than being born to a rich father with a tie that's too long— steven j. horowitz (@speriod) 13 февраля 2017 г.
Некоторые сравнили Иванку Трамп с Челси Клинтон, которая, по их словам, тоже пользуется популярностью родителей: "Сколько еще в администрации президента будет проходить день "Приведи дочь на работу"?"
@IvankaTrump Okay, you REALLY do not belong there.— Stephen Falk (@stephenfalk) 14 февраля 2017 г.
Впрочем, у дочери американского лидера нашлись и защитники. Они расценили фразу Иванки как начало дискуссии о расширении прав и свобод женщин.
@IvankaTrump U R an amazing example of grace, beauty & brains under pressure! ThankU 4 all that U R doing! #MAGA— jennifer ziegler (@zchick1836) 13 февраля 2017 г.
Создатель фейкового аккаунта Дональда Трампа опубликовал под снимком Иванки опрос. Пользователям предлагалось выбрать, что будут делать либералы, увидев это фото. Голоса распределились поровну между вариантами "плакать" и "жаловаться маме".
@IvankaTrump let's have a poll! What will liberals do next after seeing this?!— Donald J. Trump (@realDonaldTumpr) 13 февраля 2017 г.
Напомним, бывшая модель и предпринимательница Иванка Трамп является старшей дочерью главы Соединенных Штатов. Недавно она объявила об уходе из бизнеса и переезде вместе с мужем и детьми в Белый дом.
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