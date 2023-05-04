"Я собираюсь убить короля": слетевшая с катушек Кейт Миддлтон метит на трон

Кейт Миддлтон может стать королевой-консортом.

В минувший вторник, 2 мая, Британия чуть не лишилась главы государства, который даже не прошел официальную церемонию коронации. Вечером к Букингемскому дворцу – лондонской резиденции короля Карла III – провелся мужчина, который начал бросать предметы в сторону здания и выкрикивать угрозы в адрес монарха.

В королевской семье Британии в последнее время все очень неспокойно. После публикации книги принца Гарри даже знаменитая своими манерами Кейт Миддлтон слетела с катушек. Дело в том, что младший сын главы государства разоблачил ее постоянные ссоры с мужем. Разумеется, принцесса Уэльская недовольна тем, что ее грязное белье выставили на всеобщее обозрение.

Все-таки супруга принца Уильяма метит на трон. Принц Уэльский сегодня является первым наследником престола, именно он станет королем после смерти 74-летнего Карла III. В этом случае Кейт Миддлтон получит титул королевы-консорта. Так что лишние скандалы ей не нужны.

Так или иначе, если бы преступник смог прорваться к главе государства, то заветная корона могла бы достаться Кейт Миддлтон уже сегодня. Мужчина был настроен весьма решительно. По сообщениям очевидцев, он кричал: "Я собираюсь убить короля".

Благо, до трагедии не дошло, прибывшая на место ЧП охрана Букингемского дворца скрутила правонарушителя. Если престарелый Карл III не уйдет в мир иной по естественным причинам, его официальная коронация все-таки состоится. Однако, по данным телеканала "360", представителей России на нее не пригласили, а ведь среди россиян немало фанатов Кейт Миддлтон и остальных членов королевской семьи.