Раздвинувшая ноги обмотанная ремнями Миддлтон вызвала оторопь

Кейт Миддлтон показала упругое тело.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон давно стала образцом женственности, примером целомудренной красоты, воспитания и стиля для своих подданных. Ее образ является неотъемлемой части имиджа королевской семьи. Она никогда не попадает в скандалы, в отличие от своей опальной родственницы Меган Маркл, которая то и дело распространяет грязные сплетни о королевской семье.

Всегда сдержанная, скромная и с лучезарной улыбкой при любом положении дел, Кейт Миддлтон никогда не показывала, что творится у нее на душе. Тем временем поклонники королевской семьи многого о ней не знали. На днях герцогиня предстала перед фанатами в необычном виде и вызвала оторопь. Все дело в свежих фото, опубликованных накануне семейного торжества.

Кейт Миддлтон и принц Уильям скоро отметят 12-ю годовщину свадьбы. В преддверии этого события принцесса отправилась в горы позаниматься альпинизмом. На фото она предстала с раздвинутыми ногами, вся обмотанная ремнями для снаряжения альпинистов. Миддлтон висела в воздухе рядом с отвесной скалой и как всегда лучезарно улыбалась, словно не болталась на веревках, а была на каком-то королевском приеме.

На фото Миддлтон показала упругое тело и накачанные ноги. Она была в узких джеггинсах, которые подчеркнули все изгибы ее стройных ног.