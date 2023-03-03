"Я это сделала!": Узнавшая об измене мужа Малышева объявила о разводе после 36 лет брака

Малышева пошла на отчаянный шаг.

Ведущая "Жить здорово" – не из тех людей, кто выносит на публику детали своей личной жизни. Со своим мужем Игорем телемедик познакомилась, когда училась в аспирантуре, и тех пор с ним не расстается. Даже после 36 лет брака Елена Малышева и ее супруг не мелькают в скандальных хрониках.

Свои отношения звезда не обсуждает, а вот поговорить о проблемах других на всю страну – ей за милую душу! Программа "Жить здорово" нередко поднимает социальные темы. Например, в одном из недавних выпусков блондинка узнала об измене мужа. К счастью, не своего. К ней в программу пришел мужчина, который годами скрывал супруги и детей наличие второй семьи. А ведущие помогали ему советом в этой непростой ситуации.

На этот раз Елена Малышева подняла еще одну популярную тему – астрологические гороскопы – и усомнилась в их правдивости. В качестве примера она объявила о разводе и любви, которые сулят звезды рыбам, и заверила, что в таких предсказаниях нет точности и определенности. Телемедик рассказала, что современная наука выявила ряд заболеваний, которые могут развиться у людей, рожденным в том или ином месяце.

Например, у ведущей, появившейся на свет в марте есть риск заболеть раком груди. Но она, как оказалось, и без этого постоянно проходит проверки у маммологов, чтобы исключать развитие недуга.

"Господи, у меня одна жизнь и здоровье. Что я буду бояться? И я это сделала", – сообщила Елена Малышева и призвала зрителей следить за собой.