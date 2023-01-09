"Фото без трусов": Затосковавшая по мужской ласке Волочкова показала толпе промежность

Анастасия Волочкова ведет себя очень развязно в отпуске!

Балерина всея Руси продолжает наслаждаться деньками на Мальдивах и, конечно, делиться своей радостью от отпуска с поклонниками. Правда, многие умудрились разглядеть в бесконечных фотографиях и видео артистки крик отчаяния. Особенно после одного из снимков, который опубликовала Анастасия Волочкова вчера вечером.

Звезда, видимо, подумала, что сделала очень эффектный кадр: запечатлела себя в прыжке и даже не обратила внимание на то, что засветила свое интимное место. У артистки очень игриво поднялось красное платье, а из-под него выглянул "международный храм", еле прикрытый кусочком ткани на тоненьких ниточках.

Вот так смело Анастасия Волочкова показала толпе своих подписчиков промежность, чем спровоцировала их на бурное обсуждение. Один из комментаторов задал вопрос: все ли приблизили это место на фото? Как оказалось, это сделали многие, а после принялись оценивать интимную зону балерины, а также в очередной раз ругать ее за довольно вызывающие кадры.

"В следующий раз надо фото без трусов", – с иронией посоветовали россияне смелой танцовщице.

Ну, а кто-то нашел в этом снимке более глубокий смысл. Пользователи решили вспомнить, что с собой на Мальдивы звезда должна была везти жениха, однако пока рядом с ней его не видно. В итоге народ предположил, что Анастасия Волочкова затосковала по мужской ласке, оставшись в отпуске одна, а потому и выкладывает так много фотографий и видео, делая вид, что счастлива.