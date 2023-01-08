Джигурда в экстазе: голенькая Волочкова прикрыла лысый лобок прозрачной тряпкой

Знаменитость давно ждала этот отпуск, и наконец она счастлива. Артистка делится своей радостью с подписчиками, показывая тропические красоты и себя на их фоне. Не забывает балерина заниматься и своим телом. Например, для расслабления и поддержания красоты Анастасия Волочкова отправилась с спа-салон.
После процедур танцовщица сделала несколько фотографий, конечно же, в соблазнительных позах. Артистка предстала перед поклонниками в полный рост и без одежды, прикрыв интимные места лишь платком с анималистичным принтом. Через тонкую ткань можно даже разглядеть зону бикини.
Снимки голенькой Волочковой, прикрывшей лысый лобок прозрачной тряпкой, вызвали бурю среди подписчиков блога. "Мне кажется она хочет показывать себя обнаженной, но никак не может почему-то", "С Олегом было интересней", "Шикарной женщине шикарный отдых!", "А где же свадьба?" – написали поклонники под снимками.
Не обделил вниманием подругу и Никита Джигурда, который, судя по лайку, в полном экстазе от "междуножного храма" своей богини Анастасии Волочковой. Стоит отметить, что артистам то и дело приписывают роман, однако они все отрицают, предпочитая оставаться друзьями.