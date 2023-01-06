"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя

Анастасия Волочкова развлекается на Мальдивах.

Кто-то каждый год с друзьями ходит в баню, а балерина всея Руси отправляется на Мальдивы. Именно там она проводит время сейчас. Отдыхать звезда планировала со своим женихом, однако пока его рядом с ней не видно. Поклонники гадают: неужели Анастасия Волочкова рассталась с очередным хахалем?

Ответ на этот вопрос остается ждать от самой артистке. Но пока она слишком занята, делая бесконечное количество фотографий в райском месте. И, конечно, не обошлось без фирменного шпагата! В своем микроблоге знаменитая блондинка выложила целую серию снимков в любимой позе, расставив ноги и показав в миру свое интимное место, прикрытое купальником.

На первой фотографии Анастасия Волочкова села на шпагат на фоне пальм, на второй – на фоне океана, ну а третья, видимо, получилась спонтанно. Балерину во время съемки окатила волна и пробралась во все места. К слову, струя волны хлынула прямо из промежности звезды.

Артистка предложила поклонникам выбрать наиболее удачный, но они предпочли критику. Кто-то обвинил ее в чересчур пошлых снимках. "Лучше бы смыло…. испанский стыд", – пишут недовольные пользователи. А кто-то вспомнил о женихе и предположил, что балерина опять осталась одна, а потому на Мальдивах развлекает себя фотосессиями и написанием бесчисленных постов.

"Явно скучает одна. Столько постов, столько вопросов задает, был бы рядом мужчинка хоть какой уже, ей бы не до этого было..." – написала пользовательница под публикацией Анастасии Волочковой.

