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"И фасолинку потеребить некому": приспустившая трусы Волочкова сунула пальчик в теплое нутро

Анастасия Волочкова собиралась замуж за нового ухажера, но почему-то отдыхает на Мальдивах одна.
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Для бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой Мальдивы как родная дача. Сюда она возила, пожалуй, всех своих любовниках, так что каждый куст на райских островах облюбован ее прекрасными шпагатами и "вертолетами".

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Страница Волочковой сияет яркими красками, улыбками и счастьем. Белоснежные пляжи и красочные закаты, пальмы и кокосы, а также вилла за четыре тысячи долларов в день – что может быть роднее?

Вопреки ожиданиям, Волочкова постоянно одна, хотя обещала полететь сюда с новым женихом, с которым недавно у нее была помолвка в церкви. Балерина не комментирует свое одиночество, а поклонники тем временем ждут развязки, ведь после отдыха Анастасия обещала выйти замуж.

На свежем фото 46-летняя Анастасия Волочкова показала свои вытянутые к солнцу ноги. Балерина была в красных плавках, под которые игриво сунула пальчик. "Немного подзагорела", – написала она.

Фанаты с юмором и издевкой прокомментировали снимок: "И фасолинку потеребить некому. Осталось нам всем показать, как она это делает"; "Опять вареник выставила на продажу"; "Достаньте пальцы"; "Возрастная пигментация и малость обвисшая кожа", – написали фанаты.

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 11 января 2023, 17:00 Источник: соцсети • Требует проверки

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