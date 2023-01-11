"И фасолинку потеребить некому": приспустившая трусы Волочкова сунула пальчик в теплое нутро

Для бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой Мальдивы как родная дача. Сюда она возила, пожалуй, всех своих любовниках, так что каждый куст на райских островах облюбован ее прекрасными шпагатами и "вертолетами".
Страница Волочковой сияет яркими красками, улыбками и счастьем. Белоснежные пляжи и красочные закаты, пальмы и кокосы, а также вилла за четыре тысячи долларов в день – что может быть роднее?
Вопреки ожиданиям, Волочкова постоянно одна, хотя обещала полететь сюда с новым женихом, с которым недавно у нее была помолвка в церкви. Балерина не комментирует свое одиночество, а поклонники тем временем ждут развязки, ведь после отдыха Анастасия обещала выйти замуж.
На свежем фото 46-летняя Анастасия Волочкова показала свои вытянутые к солнцу ноги. Балерина была в красных плавках, под которые игриво сунула пальчик. "Немного подзагорела", – написала она.
Фанаты с юмором и издевкой прокомментировали снимок: "И фасолинку потеребить некому. Осталось нам всем показать, как она это делает"; "Опять вареник выставила на продажу"; "Достаньте пальцы"; "Возрастная пигментация и малость обвисшая кожа", – написали фанаты.