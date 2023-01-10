"Только 18+": намокшую Волочкову сняли на пляже во время секса в разных позах

20 января бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отпразднует день рождения. Артистке исполнится 47 лет. К этой дате балерина начала готовиться основательно и заранее. Она решила хорошенько отдохнуть и отправилась в свое любимое райское место – на Мальдивы. Вопреки обещаниям поехать в путешествие со своим новым благоверным Волочкова постоянно в гордом одиночестве. Разве что снимает на видео ее постоянно какой-то таинственный человек.
Напомним, в декабре Анастасия Волочкова неожиданно для всех объявила о помолвке с бизнесменом по имени Дмитрий. Тогда же звезда сообщила, что свадьба состоится после ее поездки на Мальдивы. Некоторое время балерина показывала фото с новым возлюбленным, рассказывая, какой он хороший, но вскоре перестала это делать.
На свежих кадрах Анастасию Волочкову сняли в разных позах на пляже, артистка показала секс на фото, стыдливо прикрыв намокшие соски руками. Обычно на такие снимки вешают плашку "Только 18+". Но аудитория Волочковой именно за такими снимками к ней на страницу и приходит. "Когда есть что прикрывать", – написала балерина под фото.
Анастасия Волочкова отметила, что заслужила этот райский отдых, ведь она целый год работала, чтобы две недели понежиться на пляже у берега Индийского океана. Между тем балерина напомнила, что готовится к концерту, который состоится 8 февраля в "Вегасе".