Обвисшая кожа и испещренное пятнами лицо: как на самом деле выглядит Лариса Долина

65-летняя народная артистка России Лариса Долина в последнее время вышла на передовую шоу-бизнеса и фигурирует в медиа наравне со скандальной Ольгой Бузовой. За это ее любят и конечно ненавидят. Ведь в "Инстаграм" Долиной появляются фото, на которых она, словно искупавшаяся в молоке прекрасная дива, молодеет день ото дня.
Однако на днях в СМИ появились реальные фото Ларисы Долиной с музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. И мир ахнул. Перед фанатами предстала не то Долина, не то кто-то другой... С испещренным пигментными пятнами лицом и повисшей кожей на руках.
Поклонники затравили Ларису Долину за то, что в "Инстаграм" она никогда не показывает им себя настоящую. Фанаты считают это лицемерием и даже неуважением к публике.
Впрочем, Лариса Долина не раз доказывала, что она действительно сильно похудела в последнее время и находится в приличной форме. А без грима абсолютно любая женщина не так уж и хороша.
Напомним, недавно Лариса Долина обвинила популярного блогера Валю Карнавал в ненатуральности и назвала ее "пластиковой куклой". Скандал между женщинами длится уже не один месяц, а начался он с программы Максима Галкина "Музыкалити", на которой Долина отчитала юную исполнительницу за непрофессионализм.
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