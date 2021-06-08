Долина получила неожиданный удар после скандала: Почему я должна это слушать?

После ссоры Ларисы Долиной с Валей Карнавал в шоу "Музыкалити" меломаны всей России встали на дыбы. Беседа состоявшейся и начинающей звезды настолько сильно затронула умы поклонников, что после программы в Сети начался скандал. Долиной желали смерти, а Карнавал называли дилетанткой и хамкой.
Напомним, конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал произошел в очередном выпуске шоу "Музыкалити". Ведущий Максим Галкин включил композицию блогера, которую Долина не оценила. Галкин попросил звезду показать простую вокальную разминку, которую он вместе с Валей мог бы повторить. Потом Долина заявила, что Карнавал не справилась с заданием, на что блогер язвительно ответила. "Ну, извините! Я шесть лет не училась!" – сказала она.
Певица Светлана Назаренко решила высказаться на тему конфликта. Она считает, что блогер выразила неуважение по отношению к заслуженной певице. При этом говоря о композиции Вали Карнавал, певица заявила, что это не музыка.
"Пришло время вот такого шоу-бизнеса. Это не имеет отношения к музыке, это творчество, люди вот так творят, Тик-Ток и все остальное", – сказала Назаренко в шоу "Эмпатия Манучи".
Также она отметила, что профессионально образование необходимо для артиста. Певица с горечью сказала, что сейчас по радио крутят не тех, кто профессиональнее, а тех, у кого больше лайков. "Почему я должна это слушать?" – задалась вопросом Назаренко.
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