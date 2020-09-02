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Виктория Боня готова снять с себя штаны за лайки

Виктория Боня готова снять с себя штаны за лайки

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
Виктория Боня избалована роскошью, поэтому в ее гардеробе присутствуют только люксовые бренды, стоящие немалых брендов. Поэтому инстадива решила побаловать подписчиков "обновками".
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Звезды часто устраивают в своих соцсетях конкурсы и раздают щедрые подарки. Бытовую технику, смартфоны и даже автомобили они, конечно, покупают не сами. Им предоставляют все это партнеры по рекламному соглашению.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Виктория Боня удивила поклонников. Она решила устроить конкурс, победитель которого получит… ее ношеную одежду.

Она объявила, что раздает свой гардероб "с барского плеча". Все потому, что ее якобы завалили сообщениями с просьбой подарить хоть что-то из ее одежды.

"Каждый день в моих сторисах будет 3 фото с вещами, а вы в свою очередь оставляете коммент, ставите лайк, и я буду писать три раза стоп. Тот, кто будет перед моим стопом, и заберет ту или иную вещь!" – заявила звезда.

Девушки тут же начали попрошайничать у инстадивы: "Хочу жилет Дольче", "Юбочку Валентино".

Боня подчеркнула, что забирать вещи можно самовывозом. Отметим, что она сейчас находится в Монако.

Не всем понравился такой конкурс. Некоторые недоумевали, зачем им ее ношеные тряпки. "А зачем нам эти вещи?" – пишут люди.

Ранее Виктория Боня сделала откровенное признание. Она рассказала, чего ей не хватает в европейской жизни. Живущая в Монако модель с грустью вспоминает популярные в России блюда. Она отметила, что на Западе ей не достает праздника вкуса.

2 сентября 2020, 18:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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