Избалованная роскошью Боня летает из Европы в Россию ради маникюра

Живущая в Монако модель с ностальгией вспоминает популярные в России блюда. Она отметила, что на Западе ей не хватает праздника вкуса.
По словам светской львицы, больше всего она скучает по еде, которой нет в Европе. Это чебуреки, плов и бакинские огурчики. Также знаменитость отметила, что летает в Россию ради маникюра. Как ни странно, в этом смысле европейский сервис хуже.
В остальном же бизнесвумен вполне устраивает Монако. Больше всего ей нравится местный климат. К слову, именно из-за погоды она с дочерью Анжеликой уехала из Лондона. Серость и холод ей не по душе.
Отметим, дочь Виктории Бони сильно скучала по отцу – Алексу Смерфиту. Ради наследницы модель поддерживает дружеские отношения с экс-возлюбленным. Светская львица считает себя справедливой мамой. Ей удается удерживать золотую середину, сочетая строгость и мягкость по отношению к дочери.
Напомним, ранее стало известно, что за десять дней телеведущая подверглась ограблению дважды. Из ее дома вынесли ценные вещи. В первый раз у звезды украли несколько брендовых сумок стоимостью в несколько десятков тысяч евро. Затем злоумышленники забрали много дорогих аксессуаров.
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