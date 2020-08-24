Избалованная роскошью Боня летает из Европы в Россию ради маникюра

Виктория Боня сделала откровенное признание. Она рассказала, чего ей не хватает в европейской жизни.



Живущая в Монако модель с ностальгией вспоминает популярные в России блюда. Она отметила, что на Западе ей не хватает праздника вкуса.

По словам светской львицы, больше всего она скучает по еде, которой нет в Европе. Это чебуреки, плов и бакинские огурчики. Также знаменитость отметила, что летает в Россию ради маникюра. Как ни странно, в этом смысле европейский сервис хуже.

В остальном же бизнесвумен вполне устраивает Монако. Больше всего ей нравится местный климат. К слову, именно из-за погоды она с дочерью Анжеликой уехала из Лондона. Серость и холод ей не по душе.

Отметим, дочь Виктории Бони сильно скучала по отцу – Алексу Смерфиту. Ради наследницы модель поддерживает дружеские отношения с экс-возлюбленным. Светская львица считает себя справедливой мамой. Ей удается удерживать золотую середину, сочетая строгость и мягкость по отношению к дочери.

Напомним, ранее стало известно, что за десять дней телеведущая подверглась ограблению дважды. Из ее дома вынесли ценные вещи. В первый раз у звезды украли несколько брендовых сумок стоимостью в несколько десятков тысяч евро. Затем злоумышленники забрали много дорогих аксессуаров.

