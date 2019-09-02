Александр Розенбаум в тяжелом состоянии после серьезной операции

Накануне исполнитель перенес тяжелую хирургическую операцию. Она продолжалась несколько часов. По словам врачей, все прошло успешно.
Сейчас артист в реанимации одной из московских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое.
Розенбаум по праву носит звание заслуженного артиста Российской Федерации. С 2002-го он каждый год получал премию "Шансон года", за исключением 2008-го. На его счету три премии "Золотой граммофон".
Александр сумел построить не только успешную карьеру, но и создал крепкую семью. Его первый брак был зарегистрирован еще в студенчестве и просуществовал всего девять месяцев. Через год он снова женился на студентке из своего университета Елене Савшинской.
Супруги прожили вместе около 45 лет, и до сих пор счастливы в браке. У них есть единственная дочь Анна, которой сейчас 43 года. Она вышла замуж за израильского спортсмена, пловца Тиберио Чаки и подарила родителям и мужу четырех чудесных малышей.
Напомним, в прошлом Александр справился с алкогольной зависимостью. Он бросил пить, когда из-за чрезмерного употребления спиртного едва не умер от сердечного приступа.
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