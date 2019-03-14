"Очень трудно": Розенбаум рассказал о невосполнимой потере

Днем 13 марта в возрасте 69 лет после продолжительной болезни ушел из жизни пианист Юрий Капетанаки, передает teleprogramma.pro. "Вчера был у него в больнице. Ничто не предвещало такого молниеносного сегодняшнего исхода", – на своей странице в Instagram написал Александр Розенбаум, в группе у которого играл музыкант.
"Большого мастерства, большой души – Музыкант!!!! Раритет. Без него очень, очень трудно. Абсолютно невосполнимая потеря. Было счастьем играть с ним, дружить, наслаждаться его искрящимся юмором. Много-много можно рассказывать о Юрочке. Сейчас больше не могу....", – добавил Розенбаум.
По его словам, несмотря на долгую болезнь, никто не мог предсказать, что смерть Юрия Капетанаки наступит так быстро. Сам артист отметил, что был у друга в больнице за день до того, как его не стало. Что именно стало причиной смерти, не сообщается.
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