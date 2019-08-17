Дети Джоли чувствуют себя ущербными рядом со сверстниками

Анджелина Джоли кормит детей продуктами быстрого приготовления и покупает дешевую одежду. Приятельница звездной мамы поведала западному изданию всю правду о методах ее воспитания.

Звезда Голливуда не раз признавалась, что не считает себя идеальной матерью. Стали известны новые подробности ее взаимоотношений с детьми. Репортер западного издания The Globe выяснил, что актриса лишает детей "красивой жизни". По словам знакомой, которая поведала журналу о семейной жизни звезды, Джоли покупает детям одежду из секонд-хенда и гуманитарных магазинов.

Более того, актриса не следит за их питанием. Сообщается, что дети актрисы едят фастуд или перекусывают консервированным супом и замороженными хот-догами. Информация тут же просочилась на страницы The Globe. Поклонники пришли в ужас от того, как их любимица растит детей, передает "Экспресс газета".

Звезда призналась, что такие методы использует только из благих побуждений. Анджелина Джоли хочет, чтобы ее дети понимали, что не все в этом мире дается просто. Все нужно заслужить и заработать своим трудом. Сложившая ситуация отрицательно сказывается на отношениях между детьми и матерью. Особенно обижаются на звезду ее дочери, которые общаются с другим ребенком популярных родителей Милли Бобби Браун. Начинающая актриса предпочитает дорогие бренды, из-за чего Шайло и Захара смущаются, находясь рядом с ней.

Недавно стало известно, что ее дочь Шайло хочет сменить место жительства и перебраться в дом отца, а старший сын Мэддокс уезжает учиться в Южную Корею.