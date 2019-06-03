Галкин построил плацдарм для бегства Пугачевой из России
Максим Галкин почти достроил огромный трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров. Особняк расположен на побережье Средиземного моря, в кипрском Лимасоле. Остались последние штрихи – внутренняя отделка. Известно, что в доме будет открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и шикарный большой камин.
Как сообщили в агентстве, которое оформляло документы, супруги иногда приезжают и контролируют процесс. Чаще бывает Максим Галкин, у которого на Кипре периодически проходят концерты. В агентстве подчеркнули: хотя строительство идет по проекту дизайнера звездной четы, построить такой же замок, как в Подмосковье, не вышло – на Кипре действуют определенные ограничения на высоту здания, количество этажей и даже цвет крыши.
Так что особняк получился в традиционном кипрском стиле, из белого камня. Максиму Галкину все же удалось оставить некоторые элементы – в частности, башни. Юморист приедет на Кипр в августе, чтобы принять работу и обсудить окончательный дизайн внутренних помещений.
Местные жители уверены, что жилье на кипрском курорте артисты приобрели только ради того, чтобы беспрепятственно обосноваться где-то в Европе. Имея гражданство Кипра – а значит, и Евросоюза – все члены клана Примадонны могут в любой момент приехать на год, два или вообще остаться навсегда в одной из 48 стран мира.
Максим Галкин и Алла Пугачева стали обладателями кипрских паспортов – а занчит, и европейского гражданства – 2 года назад. Получили они его по упрощенной схеме – просто купив на острове участок под дом. Позже семья прилетала на Кипр уже с детьми – утрясали все дела с документами Лизы и Гарри. В агентстве отмечают, что Галкин с Пугачевой все оформили очень вовремя: они заплатили 2,3 миллиона евро, после чего стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости возросла на 350 тысяч, пишет StarHit.
Максим Галкин, прочитав сообщение о строительстве особняка, возмутился. Как написал в Instagram шоумен, никакого коттеджа он не строит, а упоминаемое агентство просто "пропиарилось" на имени Галкина и Пугачевой. Андрея Малахова юморист назвал главным сплетником страны.
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