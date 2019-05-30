Вид отдыхающей с детьми Пугачевой навевает на Галкина тоску
В личном Instagram комик опубликовал короткую видеозапись. В кадре можно увидеть берег реки и раскидистую иву, ветки которой низко стелются вдоль земли образуя удобное место для сидения.
Именно на этой импровизированной скамеечке и устроилась певица Алла Пугачева. Звезда греется на солнышке. Вокруг артистки бегают дети – близнецы Лиза и Гарри.
"Бывают моменты, когда я чувствую связь с землей, на которой вырос. Запах трав в воздухе, плеск весла на воде, говор птиц, детские голоса относят меня к воспоминаниям из детства, а оттуда словно еще дальше к памяти тех, кто жил здесь до меня", – написал Максим Галкин под видео.
После он отметил, что такие же чувства в нем рождаются во время просмотра фильма Никиты Михалкова "Несколько дней из жизни Обломова" и во время прослушивания композиция Эдуарда Артемьева "Память сердца". По словам Максима Галкина, именно этой мелодией он сопроводил свой ролик.
"Наверное, это очень наша русская черта, когда при взгляде на сочную зелень родного поля и бегущих по нему детей, ты испытываешь неизъяснимую светлую тоску по уходящему мгновению", – резюмировал супруг Аллы Пугачевой.
Идиллическая картинка, продемонстрированная Максимом Галкиным, многих растрогала. Например, музыкант Игорь Николаев написал в комментариях: "Храни Господь вас и вашу семью!"
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