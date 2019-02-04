Аршавин показал новое фото с детьми от Барановской

Расставшийся с женой Алисой Андрей Аршавин начал налаживать отношения с бывшей возлюбленной Юлией Барановской, подарившей ему трех детей. Видимо, футболист достиг некоторых договоренностей с оставленной им женщиной, поскольку уже дважды встречался с наследниками.

После расставания с женой Алисой и возвращения в Россию из Казахстана Андрей Аршавин буквально восстал из пепла. Спортсмен развил бурную трудовую деятельность и наладил отношения с бывшей возлюбленной Юлией Барановской. Уже как минимум дважды он виделся с детьми – Артемом, Арсением и Яной.

С недавней встречи Андрей Аршавин сделал фотоотчет на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "4 Sherlocks in town (в переводе с английского – "Четыре Шерлока в городе". – Прим. ред.). #клаустрафобияквест", – сообщил футболист.

Подписчики бурно отреагировали на пост. Мнения разделились: кто-то порадовался воссоединению Андрея Аршавина с детьми (младшего он вообще не видел, потому что ушел из семьи, когда Юлия Барановская ждала ребенка), кто-то раскритиковал спортсмена, а некоторые накинулись даже на его экс-избранницу. Одним словом, фотография никого не оставила равнодушным.

"Дети счастливы, а это главное", "Арсений в шоке наверно неожиданно появилась какой то мужчина", "детки сияют, по ним видно они счастливы и конечно же им нужен отец", "Вспомнили что дети есть, спасибо Юле что вырастила таких деток", "Юлии низкий поклон за детей и за женскую мудрость", "Ребята прямо копия папа. Радостно, что вы теперь ближе. Так держать Андрей", "Андрей верю что вы хороший человек, просто вам немного в чем то неповезло. Не бросайте детей, они ни в чем не виноваты, они хотят быть с отцом и у вас еще не все потеряно. В старости вы поймете как хорошо что дети вас любят", "Младший просто копия папы, такой милашка, хотя они все на него похожи)), прекрасные дети, гордость родительская!", "Горе папаша ,столько счастья проспал ,дети уже большие ! А мать их молодец ,подняла их ,каково быть беременной ,иметь уже двоих и быть брошенной ,вычеркнутой из жизни вместе с детьми в одночасье !? Это сродни катастрофе ! Но молодец,поднялась ,справилась ,пока этот негодяй прыгал по койками .Ей нужен Мужчина ,а не объедки ,дети да надо общаться им ,какой никакой папаша (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.