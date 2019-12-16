"Я ничего никому не вылизываю": Розенбаум объяснил отсутствие собственного жилья

Главный новогодний концерт в "Крокусе" собрал топовых российских исполнителей. Более 50 звезд на протяжении четырех часов представляли неожиданные дуэты. Например, Александр Розенбаум спел с Зарой свой старый хит "Как-нибудь", а после выступления пообщался с корреспондентом "Дни.ру".

Александр Розенбаум родился в Ленинграде и не устает в своих песнях признаваться в любви к этому великому городу. Лучше, чем стихами Александра Яковлевича, о Северной столице не сказать: "Боже мой, как люблю, как люблю я домой возвращаться.../ Как молитву читать номера ленинградских машин,/ И с родной Петроградской у старой мечети встречаться,/ Пролетая по белым ночам опьяненной души".

Однако большая часть работы у Розенбаума в Москве. "Я 40 лет катаюсь между двумя столицами, – улыбнулся певец. – Находиться в дороге – естественное для меня состояние. Как люди ездят на работу на трамвае или в метро, так и я в самолете".

Марина Цветаева в 1921 году писала в посвящении Анне Ахматовой: "И поделили мы так просто:/ Твой – Петербург, моя – Москва". А Розенбаум выделять что-то одно или делить любовь не хочет. "В каждом городе есть плюсы и минусы, удобства и неудобства, поэтому мне не хочется ругать Москву, как порой делают многие, – пояснил он. – Москва – огромный мегаполис, столица большой страны. Мне как приезжему нравится то, как в последнее время похорошела и преобразовалась Москва, хотя некоторые мои знакомые коренные москвичи говорят мне, что все это не по их душе".

В Петербурге Розенбаум живет на Васильевском острове, на 2-й линии, в двухуровневых апартаментах старого дома. А вот в Москве если и ночует, то в гостинице. Отсутствие в столице собственного жилья певец пояснил просто: "Я никому ничего не вылизываю, вот и нет у меня тут квартиры".

