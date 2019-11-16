Вернувшуюся с Украины Успенскую возвели на пьедестал

Эксперт возложил на звезду большие надежды. "Любовь уже внесла свой неоценимый вклад в будущее во взаимоотношениях между нашими странами. Я считаю, что именно культурные и общественные связи смогут снова восстановить в будущем взаимоотношения между Россией и Украиной", – сказал Манукян в комментарии "Дни.ру".
Он констатировал, что жить в вечной вражде для двух государств не выход. "Все последние пять лет для наших стран стали настоящим адом. Только объединение усилий позволит нам успешно конкурировать на мировых рынках. Пора отбросить эмоции и вспомнить об экономике", – полагает Манукян. И роль Любови Успенской, как он считает, в этом деле не последняя.
По мнению эксперта, если полноценная дружба между Россией и Украиной пока невозможна, то выстраивание взаимоотношений вокруг нормальной цивилизованной торговли может объединить страны. "Нужно пользоваться каждой возможностью и любым шансом в этом направлении", - заключил эксперт.
Ранее Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине. Исполнительница отметила, что там невероятно благодарная публика, которая подарила ей силы для работы.
"Тур по Украине прошел шикарно! Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя", – написала Любовь Успенская в своем "Инстаграм".
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