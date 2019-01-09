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Новые подробности о сенсационном разводе Аршавина

Андрей и Алиса Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
На протяжении нескольких дней муссируется информация о разводе Андрея и Алисы Аршавиных. Адвокат футболиста отметил, что к нему за помощью никто из них не обращался.
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Все началось с того, что незадолго до Нового года в Сеть попало видео, как футболист Андрей Аршавин развлекается с женщинами. Спортсмен в обществе прекрасных дам катался на лошадях. Немедленно разгорелся скандал, ведь Аршавина знают не только как футболиста, но и как многодетного отца: от прошлых отношений с Юлией Барановской у него трое детей, а в браке с Алисой Казьминой он воспитывал еще троих (отметим, что из них двое – от предыдущего брака его избранницы).

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

И тут как гром среди ясного неба прозвучало заявление самой Алисы Аршавиной, что, дескать, они давно не вместе и якобы вообще оформили развод. Сообщение стало настоящей сенсацией. Однако не все так просто. Адвокат Андрея Аршавина отметил, что он не имеет никакого отношения к разводу своего клиента.

"Ни он, ни она за помощью не обращались. Возможно, что развод был без споров. Если истец и ответчик с этим разводом согласны, суд в течение месяца мог расторгнуть их брак без выяснения мотивов. К тому же вряд ли Аршавин усыновлял детей, которые были у Алисы до их брака. У них ведь есть свой отец", – цитирует Павла Волошина сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что в начале года Андрей Аршавин вернулся в футбольный клуб "Зенит", однако там он будет не играть. Спортсмен возглавил международный проект "Сириус". Аршавин будет участвовать в тренировочных лагерях для талантов со всей России и отвечать за культурное воспитание юных игроков.

К слову, в Сети на эту тему ходит много шуток. Дескать, чему сможет научить Аршавин подрастающее поколение, неизвестно. Как рассказывала сама Юлия Барановская, футболист уже несколько лет в глаза не видел собственных троих детей.

Автор: Наталья Аряева9 января 2019, 08:48
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