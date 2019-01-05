Официально развелись: брак Аршавина разрушила молодая стюардесса
До последнего момента от жены Аршавина Алисы не было никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации. Выяснилось, что девушка уже не живет с футболистом.
Отношения с Андреем Алиса вспоминает, как страшный сон, передает StarHit. Более того, экс-возлюбленная спортсмена уже официально рассталась с мужем. "Мы с Андреем давно развелись", – заявила она.
Ранее в Сеть попало видео, как прославленный футболист Андрей Аршавин развлекается с женщинами. Интернет-пользователи провели собственное расследование, чтобы узнать личность хотя бы одной из них.
В брюнетке в бежевом пуховике, которая была в тот вечер вместе с Андреем Аршавиным, особо наблюдательные пользователи признали некую Карину Неман. Якобы девушка работает стюардессой, ей 21 год, сообщает StarHit. Издание утверждает, что в ее аккаунте в социальной сети Instagram есть фотография, где она в той же одежде, что и на прогулке с Андреем Аршавиным.
Снимок с празднования опубликовала на своей странице в Instagram жена кутюрье
Инцидент произошел у берегов Бенина
Балерина ответила на критику своих снимков
Алиса Казьмина подтвердила слухи о расставании