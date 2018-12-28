Барановская отбрила поклонницу из-за Аршавина

33-летняя телеведущая отдыхает с тремя своими детьми в Намибии. Юлия делится снимками из путешествия в своем Instagram-аккаунте.

Наследников, родившихся от футболиста Андрея Аршавина, Барановская воспитывает одна. Спортсмен не горит желанием заниматься с детьми, и публике об этом известно. Часто сочувствующие телеведущей поклонники высказывают своем мнение об их воспитании и считают их брошенными.

Юлии это не по душе. Ведь сейчас у нее все хорошо: Барановская востребована на ТВ, а ее дети выглядят вполне счастливыми. "Да жалко ребятишек, конечно! Таскает их мать по знойной пыльной Намибии, мир показывает... А могли бы с папкой по культурной столице скакать! На лошадке... Бесплатно... Со стриптизершами... Явно больше пользы для детей, правда же? Не смогла промолчать, хотя обычно комментарии не читаю и уже тем более сама не пишу", – прокомментировала одну из последних фотографий в микроблоге знаменитости пользовательница соцсети.

На едкий комментарий поклонницы и другие подобные высказывания Барановская ответила резко, но с достоинством. "Прекратите жалеть детей. Жалейте лучше папу и, желательно, молча. Спасибо", – написала Юлия.

Что касается самого Аршавина, то он явно не может похвастаться хорошей репутацией. В начале года футболист был замечен в компании казахстанской модели Ольги Семеновой. В Сеть попало видео, на котором спортсмен флиртует с блондинкой и пытается приобнять ее за талию.