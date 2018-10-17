Требующая имущество молодая жена Краско предъявила тест на беременность

На днях 87-летний Иван Краско и 28-летняя Наталья Шевель подали заявление о расторжении брака. Пока еще жена народного артиста пришла в студию программы "Пусть говорят".



Наталья заявила, что Иван Иванович предал ее. Он стал инициатором развода, хотя обещал быть с ней до конца. Теперь девушка хочет, чтобы Краско отдал ей часть своего имущества: у звезды советского кино есть земельный участок под Санкт-Петербургом стоимостью пять миллионов рублей, который когда-то принадлежал графу Шувалову.

"Казалось бы, в 85 лет надо было знать, для чего ты женишься. Зачем тебе это надо. Это молодые могут не понимать. Иван Иванович обещал мне, что все будет хорошо, все будет нормально. Но случилось то, что случилось. Я считаю, что Иван Иванович мог бы хотя бы немножко обо мне позаботиться, хотя бы в том смысле, что за свои слова надо отвечать. Иван Иванович обещал, что никогда не оставит меня на улице, а сейчас получается, что я на улице", – сообщила раздосадованная девушка.

На съемочной площадке появился Иван Краско. Престарелый актер сообщил присутствующим, что для паники нет повода. "Никто ее не гонит, пока она не устроит свою судьбу. Я сам живу на птичьих правах на жилплощади своих детей, пока они дают такую возможность. И Наташу я никуда не выгоню", – сообщил народный артист.

Комментарии Краско и Шевель запутали присутствующих в студии экспертов. Они не могли понять, где и как теперь будут жить артист и его благоверная.

Объяснить ситуацию пришла экс-супруга Ивана Ивановича Наталья Вяль. "Давайте расставим все точки над i. Мы с детьми живем в трехкомнатной квартире, куда переедет Иван Иванович после развода. А Наталья живет сейчас в той квартире, которая сейчас принадлежит детям Ивана Ивановича. Они живут сейчас вместе", – сообщила Вяль.

В студии появилась студентка Ивана Краско Кристина Кузаева. Девушка заявила, что у нее болит сердце за мастера. Мол, молодая жена в течение всей супружеской жизни изменяла артисту, а сейчас – в положении. Якобы Шевель забеременела от своего давнего любовника, с которым училась еще в институте.

Жена престарелого артиста была ошеломлена заявлением Кристины. Чтобы развеять все сомнения, она согласилась прямо во время эфира сделать тест на беременность. Экспресс-анализ оказался отрицательным, Шевель не ждет ребенка. Наталья заявила, что никогда не изменяла мужу.

Меж тем присутствующий адвокат сообщил, что у Натальи и Ивана Ивановича нет совместно нажитого имущества, поэтому взять у артиста Шевель ничего не сможет. "Пусть хоть весь мир останется его детям", – с вызовом бросила разъяренная супруга звезды.