Престарелый Краско развелся с молодой женой

Народный артист Иван Краско развелся с женой Натальей Шевель. Они прожили вместе всего три года.



Супруги подали заявление в один из питерских ЗАГСов еще месяц назад. Теперь официально 88-летний Краско и 28-летняя Шевель не состоят в браке.

Инициатором расставания стал престарелый артист. Иван Иванович хотел, чтобы молодая жена родила ему дочь, однако та категорически отказывалась.

Кроме того, как говорил сам актер в многочисленных телевизионных ток-шоу, Наталья так боялась забеременеть, что отказывала ему в интиме. Краско устал жить монахом и теперь надеется возобновить отношения с бывшей супругой Натальей Вяль, с которой у него подрастают двое сыновей.

К слову, Шевель в свою защиту заявляет, что у них с мужем не было даже собственного жилья. Всю совместную жизнь они ютились в комнатушке в квартире у родственников.

Шевель рассказала однажды журналистам, что у нее было непростое детство. Наталью воспитывали чужие люди, так как ее родной матери не было до нее дела. Именно из-за травмирующего детского опыта она не спешила заводить наследников, так как не хотела растить их в нищете.

Меж тем Краско уверяет, что не оставит Шевель на улице. Он считает ее близким человеком, поэтому она некоторое время будет жить с его родственниками, по крайней мере, пока не встанет на ноги и не начнет себя обеспечивать самостоятельно. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.