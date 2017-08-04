Панина и Джигурду рассматривают как замену Малахову

Выбор нового ведущего "Пусть говорят" оказался непростым. И весьма неожиданным для зрителей.

Первый канал славится тем, что умеет до последнего момента хранить интригу, а потом взять и удивить всех. Так было, например, когда в шоу "Голос" менялись наставники. Все судили, рядили, делали предположения, но в итоге не угадали. Так было и с "Евровидением", когда канал назвал Юлию Самойлову в качестве претендента от России не то что в последний день – в последние часы, отведенные регламентом. Так, очевидно, будет и в случае с назначением нового ведущего в программу "Пусть говорят".

Сегодня на роль модератора самой рейтинговой программы Первого канала пресса рассматривает несколько кандидатур. Среди них – ведущий вечерних "Новостей" и программы "Время" Дмитрий Борисов. Второй претендент – ведущий программы "Новое утро" красноярского телеканала "ТВК" Александр Смол, ставший известным на всю страну тем, что в прямом эфире отпраздновал новость о повышении зарплат местных депутатов в два раза.

На самом Первом канале от любых комментариев отказываются. Но Dni.Ru у своих, знакомых с ситуацией, источников, узнали, что ведущих у "Пусть говорят" в новом сезоне может стать двое! Как говорят, на эту роль некоторые имеющие в "Останкино" вес люди предлагают актеров Алексея Панина и Никиту Джигурду. Тем более, что сами актеры считают себя ментальными братьями.

Яркие, эпатажные, дерзкие, смелые, харизматичные Панин и Джигурда могут стать свежей кровью для передачи, которая под разными названиями ("Большая стирка", "Пять вечеров" и "Пусть говорят") выходит в эфир с 2001 года и все реже показывает взрывные рейтинги. Панин и Джигурда – одни из самых обсуждаемых персон. С появлением их в студии в качестве гостей зрительский интерес всегда взлетал до небес. А если они будут ведущими и выступят в дуэте?..