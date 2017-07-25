Анастасия Волочкова готовится к свадьбе

Балерине сделали предложение в Крыму. Для нее это стало неожиданностью.

Гастроли балерины в Крыму завершились неожиданно. После выступления в Феодосии артистке сделал официальное предложение руки и сердца видный мужчина, с которым Волочкова, как оказалось, знакома уже несколько лет. "Это было безумно трогательно и красиво. Знаете, я не раз говорила: для меня главное не красивые слова или громкость имени, а дела и поступки. Этот человек совершил ради меня невероятный подвиг: бросил все дела и прилетел в Крым специально для того, чтобы посмотреть мои выступления", – радуется Настя.

Нынешний ухажер Волочковой – человек влиятельный и богатый. Он владеет несколькими отелями. Он на два года старше 41-летней балерины, но до сих пор официально женат не был. О чувствах к Анастасии заговорил лишь несколько месяцев назад. "Я попросила дать мне некоторое время, – говорит знаменитость. – Такие решения в один день не принимаются. Тем более, что его предложение просто застало меня врасплох. К этому я была совершенно не готова.

Ответ своему ухажеру балерина даст уже в Москве. Здесь полным ходом идет ремонт ее роскошного особняка – артистка перекрашивает его в другой цвет. "Знаете, что я заметила? Как только у меня начинается ремонт, сразу происходят и изменения в личной жизни. Это уже проверено на опыте несколько раз", – цитирует Волочкову портал womansstyle.ru.