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Анастасия Волочкова готовится к свадьбе

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Балерине сделали предложение в Крыму. Для нее это стало неожиданностью.
прочитано 2356 раз

Гастроли балерины в Крыму завершились неожиданно. После выступления в Феодосии артистке сделал официальное предложение руки и сердца видный мужчина, с которым Волочкова, как оказалось, знакома уже несколько лет. "Это было безумно трогательно и красиво. Знаете, я не раз говорила: для меня главное не красивые слова или громкость имени, а дела и поступки. Этот человек совершил ради меня невероятный подвиг: бросил все дела и прилетел в Крым специально для того, чтобы посмотреть мои выступления", – радуется Настя.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Нынешний ухажер Волочковой – человек влиятельный и богатый. Он владеет несколькими отелями. Он на два года старше 41-летней балерины, но до сих пор официально женат не был. О чувствах к Анастасии заговорил лишь несколько месяцев назад. "Я попросила дать мне некоторое время, – говорит знаменитость. – Такие решения в один день не принимаются. Тем более, что его предложение просто застало меня врасплох. К этому я была совершенно не готова.

Ответ своему ухажеру балерина даст уже в Москве. Здесь полным ходом идет ремонт ее роскошного особняка – артистка перекрашивает его в другой цвет. "Знаете, что я заметила? Как только у меня начинается ремонт, сразу происходят и изменения в личной жизни. Это уже проверено на опыте несколько раз", – цитирует Волочкову портал womansstyle.ru.

Автор: Иван Губкин25 июля 2017, 14:14
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