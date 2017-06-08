Платье в стиле БДСМ стало провалом для Ходченковой

Выход Светланы Ходченковой на красную дорожку "Кинотавра" закончился провалом. Пользователи Сети в пух и прах раскритиковали внешний вид актрисы.

Накануне, 7 июня, в Сочи начал свою работу кинофестиваль "Кинотавр". Среди звездных гостей на церемонии открытия оказалась актриса Светлана Ходченкова. Для выхода в свет светловолосая дива выбрала черное кожаное декольтированное платье с прозрачной юбкой. Светлана дополнила образ распущенными волосами и скромными (но не дешевыми) украшениями.

Снимки с мероприятия быстро попали в Сеть, и многие пользователи смогли оценить наряд Ходченковой. Однако, по мнению блогеров, платье испортило Светлану. "Просто поразительно как почти все безвкусно одеты всегда на этом мероприятии", "Ходченкова опять делась глупо: кожано-тюлевое платье.. Зачем она все время так странно одевается с такой внешностью?", "У Светки платье в стиле БДСМ))) плетки только не хватает", "Ходченкова на удивление скверно одевается, причем всегда", "Ходченкова модельная красавица, но не умеет себя подать, могла бы быть дивой", – высказали свое мнение комментаторы.

Ранее на другом кинофестивале – Каннском – Ходченкова также подверглась критике. Стилисты выбрали для Светланы нескромное "голое" платье с декольте до пупа. Высокий разрез на юбке до зоны бикини вызвал горячие споры в Сети. Комментаторы посчитали, что Ходченкова и так достаточно красивая, чтобы иметь успех, не привлекая к себе внимание подобными вульгарными, провокационными образами.

Однако были и те, кому шедевр дизайнерского искусства из прозрачной черной ажурной ткани понравился. Да и на Ходченкову, распустившую длинные волосы, можно любоваться вечно. В качестве аксессуара утонченная актриса выбрала серебристые длинные серьги. Некоторые иностранные репортеры посчитали, что эффектная россиянка не потерялась на фоне оголенных моделей с идеальными фигурами.

