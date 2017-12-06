Дерзкую Семенович поймали за опасным занятием
Для Анны Семенович стало открытием, что пассажир должен пристегиваться ремнем безопасности даже на заднем сиденье. В машине она красится, переодевается, обедает, распевается, а иногда даже ночует – делать все это куда удобнее непристегнутой. Однако это не только нарушение правил дорожного движения, но и большой риск.
Пренебрежение ремнем безопасности оказалось не единственной претензией к певице. Раньше, когда Семенович сама сидела за рулем, она разворачивалась через две сплошные на глазах у инспектора ГИБДД.
Теперь звезда предпочитает пассажирское место – это помогает экономить время. А в багажнике можно отыскать домашние тапочки, чемодан и многое другое.
Интересно относятся к автомобилям и почитатели творчества Анны. Выяснилось, что фанаты не только осыпают певицу комплиментами, но и царапают гвоздем на ее машине признания.
Поклонники посоветовали Семенович не забывать о безопасности, ведь не так давно певица призналась, что в следующем году намерена стать мамой. Напомним, программа "Главная дорога" выходит по субботам в 10:20 на НТВ.
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