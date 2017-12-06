Дерзкую Семенович поймали за опасным занятием

Анна Семенович стала гостьей субботней программы "Главная дорога" на НТВ. Ведущие выяснили, что певица часто нарушает правила дорожного движения.

Для Анны Семенович стало открытием, что пассажир должен пристегиваться ремнем безопасности даже на заднем сиденье. В машине она красится, переодевается, обедает, распевается, а иногда даже ночует – делать все это куда удобнее непристегнутой. Однако это не только нарушение правил дорожного движения, но и большой риск.

Пренебрежение ремнем безопасности оказалось не единственной претензией к певице. Раньше, когда Семенович сама сидела за рулем, она разворачивалась через две сплошные на глазах у инспектора ГИБДД.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Ноя 24 2017 в 4:43 PST

Теперь звезда предпочитает пассажирское место – это помогает экономить время. А в багажнике можно отыскать домашние тапочки, чемодан и многое другое.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Дек 4 2017 в 11:42 PST

Интересно относятся к автомобилям и почитатели творчества Анны. Выяснилось, что фанаты не только осыпают певицу комплиментами, но и царапают гвоздем на ее машине признания.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Ноя 6 2017 в 10:09 PST

Поклонники посоветовали Семенович не забывать о безопасности, ведь не так давно певица призналась, что в следующем году намерена стать мамой. Напомним, программа "Главная дорога" выходит по субботам в 10:20 на НТВ.